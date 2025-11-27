「台灣式政治悲劇」 張景森：難道陸配在民進黨眼中一直是外國人？
[Newtalk新聞] 陸配參政權引發爭議，前政務委員張景森今(27)日以「台灣式政治悲劇」形容說，全台灣的陸配大概心裡都會很不安，難道在民進黨眼中，自己一直被視為「外國人」？不只所有陸配會覺得被羞辱、被排斥，他們家屬可能也會很不滿！而台灣社會中很大一部分 1949 年以後來台、家世背景來自大陸的人，也會在心底產生一個揮之不去的疑問：在民進黨心目中，我們會不會也是被當作外國人？
張景森以「國安問題變國籍問題，國籍又變成身分政治的撕裂，國家更不安全了」為文在臉說發文說，台灣社會其實對一件事「很有共識」：來自中國大陸的陸配，如果要在台灣參選、擔任公職，應該接受比一般外國人更嚴謹的安全忠誠審查。不管藍綠，隨便問一百個人，大概有九十九個人會點頭。所以這本來是國安問題，可以是大家好好坐下來，談制度設計的起點。
張景森說，既然大家都覺得「應該更嚴格」，那就應該老老實實，把這些比一般外國人更高的標準，寫進「兩岸人民關係條例」裡面，而不是在國籍法裡面含糊帶過。
張景森說，你要要求他放棄中華人民共和國國民身分，就必須寫在兩岸條例裡面，當然還可以再加上幾項具體合理的條件，例如：
• 在台灣設籍多久？
• 是否有長期居留與生活紀錄？
• 是否曾參加過共產黨或者他的附隨組織？是否曾經接受敵對政權資助，或扮演組織性統戰角色？
• 過去的言行是否足以顯示他真正熱愛的是台灣，而不是中國共產黨？
張景森說，這些都可以被討論、被審查、被具體化，變成可操作的「實質條件」，而且只有回到這種實質條件，才能真正處理國安風險。照理說，這樣的討論，在台灣社會上應該不會遇到太大阻力。
張景森說，但現在發生的事情卻完全相反。大家不是認真討論「什麼樣的陸配不能參政」、不是去強化實質安全忠誠審查，而是突然換軌到「國籍法」，先把陸配當成「一般外國人」，再用「有沒有放棄原國籍」這個形式條件，來決定能不能擔任公職。
張景森說，問題是：難道「放棄原國籍」就完全等於「對台灣忠誠」嗎？這樣的審查會不會太粗糙了？所以在國籍法處理這個問題，並沒有解決國安問題。反而引起了身分認定的爭議！
張景森說，因為這裡面被偷偷塞進一個高度爭議的認定：大陸人士就是外國人。這個認定對某些台派來說，也許很振奮。但也別忘了，台灣社會裡有多少人，會因此感到刺耳、懷疑、難過。全台灣的陸配大概心裡都會很不安，難道在民進黨眼中，自己一直被視為「外國人」？不只所有陸配會覺得被羞辱、被排斥，他們家屬可能也會很不滿！而台灣社會中很大一部分 1949 年以後來台、家世背景來自大陸的人，也會在心底產生一個揮之不去的疑問：在民進黨心目中，我們會不會也是被當作外國人？
張景森說，於是，本來可以聚焦在「怎麼更安全」的制度討論，被刻意帶向「大陸人士是不是外國人」這種認同之爭。這不是在解決「大陸人士入籍後參政，忠誠要如何考核」的問題，而是把整個爭點硬生生轉移到：「大陸人算不算外國人」。這就是典型的台灣式政治悲劇。
張景森說，一個原本容易有共識的國家安全與忠誠問題，被草草處理。真正沒有共識、最容易撕裂台灣社會的「身分標籤」問題，又被拿出來猛打。結果就是：各自歸隊，繼續在身分政治上纏鬥，把實質的國安問題丟到一邊。
張景森認為，我們應該允許這個社會存在某種「有彈性的共識」：有些人把大陸人士視為「特殊的本國人」，有些人把他們視為「特殊的外國人」。但不管是哪一種看法，重點都在那個共同的看法：「特殊」——來自敵對地區的人民，入籍與參政要特別小心審查，要有特別的安全與忠誠審查，不能使用一般外國人的規定。而不是強迫大家在「本國人／外國人」的身分標籤上表態，繼續用一個符號來撕裂台灣。這樣撕裂對台灣的國家安全反而更糟糕。
