台灣弱勢兒少醫療困境曝 45％家庭缺經濟緩衝、2％延誤就醫

據台灣世界展望會《2021–2024 台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》顯示，在服務的脆弱兒少中，有45％的家庭在遭遇意外或風險時缺乏任何經濟緩衝，2.2％的家庭因擔憂費用而延誤、甚至放棄就醫，讓孩子健康成長的道路步步受阻。

8 歲的蓉蓉（化名）是台灣世界展望會的資助童，去年她被診斷出腺樣體增生與扁桃腺肥大，必須盡快接受手術。她由單親爸爸獨自撐起一家生活。爸爸長期在工地從事粗重勞力工作，本身也有視網膜病變與心律不整等健康問題，卻因是家中唯一的經濟來源，幾乎從未好好就醫。

蓉蓉的病情，直接造成呼吸道阻塞，容易缺氧，長期恐影響顏面與咬合發育；扁桃腺過大也讓她吞嚥困難、食慾不振，難以攝取足夠營養。陪伴蓉蓉一家的台灣世界展望會林社工說，蓉蓉家原本就背負債務，突如其來的手術費用，即使有健保，仍需負擔不小的醫療自付額，爸爸根本無力承擔。但蓉蓉爸爸仍選擇把孩子的健康放在第一位，向工地公司借貸，再分期償還。然而，薪水在扣除還款後，還得支應一家人的生活、飲食與術後照顧，在收入縮減、支出暴增的雙重壓力下，全家人一度面臨斷炊的邊緣。

台灣世界展望會已陪伴蓉蓉五年，林社工即時為她申請特況扶助金，補上醫療與基本生活所需，讓爸爸在債務與照顧壓力下得以暫時喘息。正因這道及時接住的安全網，蓉蓉沒有因為一場病掉出成長的軌道。後續，社工也安排蓉蓉參與課後教育與團體學習活動，讓逐漸康復的她，重新展現笑容與活力。

台灣世界展望會誠摯邀請您支持「紅包傳愛」行動，透過積極輔導金提供即時醫療與緊急經濟支持，讓像蓉蓉一樣的孩子，不因貧窮延誤治療；也讓在風雨中苦撐的家長，在最艱難的時刻，有力量繼續牽著孩子的手，一起走向未來，成為更好的大人。捐款可洽世界展望會官網。

