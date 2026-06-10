台灣強投大亂流！鄧愷威4局狂失7分 寫本季最慘一戰
效力於休士頓太空人的鄧愷威，今（10）日先發對戰天使，遭遇本季最艱難的一場比賽。面對美聯戰績墊底的天使打線，主投4局失7分，其中5分為責失，退場時成為敗投候選人。
鄧愷威首局下就遇上亂流，先投出保送，加上隊友守備失誤，讓天使迅速攻占得點圈。隨後又出現四壞保送與觸身球，奉送對手分數，接著再被敲出滾地球失分，單局丟掉2分，但皆非責失。
2局下情況更加嚴峻。鄧愷威先以三振解決Jose Siri，不過接下來連續無法抓下出局數，被天使打線串聯攻勢，期間挨了5支安打、再投出1次觸身球，單局失掉5分，讓比分迅速被拉開。
經過前兩局震盪後，鄧愷威在第3局回穩，成功封鎖天使打線，並讓強打Mike Trout無功而返。4局下雖然又以保送開局，兩出局後再被敲安形成得點圈危機，但最終及時止血，順利完成該局投球任務。
鄧愷威此役共投4局，用93球完成任務，最快球速94.6英里（約152.2公里），被擊出7支安打，失7分、5分責失，送出5次三振，另有3次保送與2次觸身球。賽後防禦率由3.06上升至3.71。
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