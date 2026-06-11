台灣彩光打造AI智慧海洋生態系 聯手國瑞、元創、勝昱、原人布局海事科技

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行政院院長卓榮泰南下高雄，主持「2026第七屆國家海洋日」慶祝典禮。台灣彩光／提供

響應國家海洋日！無人機結合綠能算力，跨界強強聯手接軌國際資本市場

2026第七屆國家海洋日慶祝典禮日前於高雄港16號、17號碼頭圓滿落幕，由行政院長卓榮泰親臨主持。本屆活動以「與海同行，想像未來」為主題，結合海洋保育典範表揚、科技展示、海洋市集及港區特色體驗等多元內容，不僅展現台灣海洋文化與保育成果，也凸顯政府推動海洋科技創新與產業發展的決心。

隨著活動順利落幕，外界關注焦點逐漸從海洋文化推廣延伸至智慧港灣、無人機應用、AI資料服務與綠能基礎建設等新興產業。其中，台灣彩光科技近期正式啟動首批無人機設備交付作業，象徵其智慧應用機隊逐步成形，也讓其未來在智慧海洋領域的布局受到市場高度矚目。

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產業界指出，隨著港區智慧管理及海事安全需求持續提升，無人機已不再只是空拍工具，而是逐步發展成海岸巡查、港區監控、海洋污染偵測、離岸風電設施檢測及災害應變的重要科技載台。此次台灣彩光首批無人機設備交付，被視為其後續推動海洋應用服務的重要起點。

台灣彩光董事長張可朋（中）、海洋委員會海巡署南部分署分署長蔡順元少將（右二）、原人資訊公司總經理徐峻祥（左一）、台灣彩光策略長胡九良（左二）、相宇衛星公司董事長周相宇，在國家海洋日會場合影。台灣彩光／提供

市場分析認為，未來無人機產業的競爭核心將從硬體設備銷售，進一步提升至AI影像辨識、任務管理平台、地面控制系統、資料分析服務、綠電供應及維運管理等整體解決方案的系統整合能力。因此，能否建立完整產業生態系，將成為企業長期競爭力的重要關鍵。

據了解，台灣彩光近年積極布局智慧海洋發展藍圖，並以無人機作為前端資料蒐集入口，逐步串聯AI算力平台、設備整合服務、災防管理應用及綠能支援系統。市場人士指出，若未來能有效整合產業夥伴資源，包括勝昱科技提供AI算力與影像辨識分析能力、元創精密負責整機組裝及綠能合作方案、原人資訊投入AI災防與數位孿生技術應用，以及國瑞綠能與國瑞集團在能源管理領域的專業資源，將有助於加速智慧海洋服務生態系成形。

此外，市場亦看好台灣彩光背後所具備的國際資本市場優勢。由於擁有Semilux美國Nasdaq上市平台資源，未來若能進一步連結國際策略投資人及海外資金，將有機會提升其在無人機應用、AI基礎建設及海洋科技服務領域的發展動能，並強化國際市場競爭力。

業界人士表示，台灣彩光未來最受期待的價值，不僅在於無人機設備交付本身，更在於有機會建構出「無人機前端採集、AI算力分析、設備維運導入、災防應用服務、綠電能源支撐及國際資本串聯」的完整產業循環，進一步從設備供應商升級為智慧海洋整合服務平台。