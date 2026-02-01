台灣彰化青年隊奪得2026首屆兩岸青少年籃球賽冠軍

▲台灣彰化青年隊參加在廈門舉行的2026首屆兩岸青少年籃球賽，一舉奪得冠軍。

【本報大陸新聞中心 報導】身手矯健，球技精湛，台灣彰化青年隊在廈門參加2026首屆兩岸青少年籃球賽，一舉奪得冠軍，也在廈門這個海濱城市繞了一圈，見識到廈門花園城市的美麗印象。

主辦單位介紹，連日來，來自兩岸的6支青年球隊相互交流切磋籃球技藝，分別是來自台灣地區的彰化青年隊、東吳高中、東山高中、北科附工，以及來自大陸的同安一中、瀋陽二中。大家以球會友，以球傳情，貢獻了一場場精彩的比賽，靈動的運球、精准的投籃、默契的擋拆，充分展示了兩岸青年精彩的球技。

廣告 廣告

▲兩岸青少年球員在球場切磋球技、以球會友。

冠軍隨著終場哨音響起，2026首屆兩岸（廈門）青少年籃球友誼賽正式結束了5天賽程的角逐，來自中台灣的彰化青年隊獲得了本次賽事的冠軍。在閉幕式上主辦方也為各支球隊頒發各個獎項，獲獎名單冠軍彰化青年隊、亞軍東山高中、季軍北科附工，第四名是廈門同安一中，來自瀋陽二中的球員奪得第五，第六名也是來自台灣的東吳高中隊。

台灣北科附工籃球隊隊員賴永一說大陸球隊給的身體對抗很足很值得我們去學習這樣的比賽交流讓我收穫很多。談及首次來到湖裏區的感受，賴永一說，這裏城區很繁華，美食也很多，也有很多在台灣看不到的，很想每個都去嘗試一下。

▲2026首屆兩岸青少年籃球賽的兩岸青少年各自展現精彩球技。

東吳高中籃球隊教練黃豫湘說，兩岸之間的交流非常有必要，而且非常具有意義。通過這次籃球友誼賽，隊員們不僅可以提升球技，更可以多瞭解大陸的發展現況，實現更多的交流。

本次賽事期間，青年球員們還前往海絲藝術品中心、淩雲玉石博物館、惠和石文化園等處開展研學活動。湖裏區委台辦主任方旭明表示，未來將持續以「賽事+研學」的融合形式，促進兩岸青少年文化體育交流，彼此互相學習，共同提高，推動大家在交流互動中不斷增進情感，加深友誼，相互瞭解。(圖主辦方提供)