台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝

娛樂中心／陳慈鈴報導

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙（右起）執導，陳意涵、鍾欣凌、何曼希參與其中。（圖／記者趙于瑩攝影）

由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」

九把刀於臉書以幽默的口吻說道，「大恭喜神片陽光女子合唱團！票房超越！傳說中的校園神鵰俠侶！」對於《那些年，我們一起追的女孩》這件事絲毫不在意，直言「紀錄就是用來打破的」、「每個錯身而過的國片強者都是英雄」。

《陽光女子合唱團》票房超過《那些年，我們一起追的女孩》，九把刀展現風度，發文祝賀。（圖／翻攝自九把刀臉書）

回顧台灣影史票房紀錄，目前的第1名、第2名均由魏德聖導演所執導，首先是《海角七號》，累積票房超過5.3億，目前已經蟬聯冠軍18年；再來是《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》，累積票房超過4.7億，目前位居第二。

至於原本的第3名，則是九把刀所執導的《那些年，我們一起追的女孩》，累積票房超過4.2億，但目前已經被《陽光女子合唱團》擠出前3，外界也認為這部作品持續熱賣，下週的票房有機會挑戰《海角七號》的冠軍地位，為台灣影史掀開新的一頁。

