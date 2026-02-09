台灣影史第2 ！《陽光》票房衝4.8億 曾愷玹收陳意涵催淚信內容曝光成彩蛋

國片《陽光女子合唱團》熱度持續發燒，票房衝破4億8800萬，連續四周霸榜全台票房冠軍，登上台灣電影影史票房第二。尤其是台南南紡威秀影城單家進帳2300多萬票房，傲踞全台，導演林孝謙日前特別率領苗可麗和陳庭妮來到台南與影迷近距離互動，而曾愷玹在片中驚喜出演也掀起網路上極高討論度，而編劇也曝光了劇中陳意涵寫給曾愷玹的催淚信，成為映後彩蛋。

導演林孝謙（中）日前特別率領苗可麗（左）和陳庭妮（右）來到台南與影迷近距離互動。（圖／壹壹喜喜電影 提供）

《陽光女子合唱團》累積近五億票房，不僅造成了全台哭哭效應之外，在高雄、台南的鄉親也都熱情支持。苗可麗與陳庭妮上週特地到台南與觀眾近距離接觸，台北則由編劇呂安弦帶著子弟兵羅晨恩與曾愷玹，與台北觀眾朋友相見歡。

苗可麗提到自己因為演出《陽光女子合唱團》之後，被許多國高中生的觀眾注意到了，馬上感受到許多年輕觀眾的熱情，甚至連逛街的時候都被他們包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢，相當開心。陳庭妮也提到，搭高鐵南下一到高鐵站就已經感受到許多熱情的歡迎之外，到了影廳更是感受到大家的熱情穿透銀幕。

國片《陽光女子合唱團》熱度持續發燒，票房衝破4億8800萬，登台灣影史第2。（圖／壹壹喜喜電影 提供）

另外，女星曾愷玹因在片中出演收養媽媽一角，引發網路上討論，更釣出許多人的回憶殺。還有網友說道：「看完這部電影，我還在難過的時候，男友竟然說：『有什麼好難過，新媽媽還比較正耶！』」而除了曾愷玹之外，也有網友驚訝，原來飾演宥心媽媽的女星是何如芸，大讚導演神選角。

女星曾愷玹（左）因在片中出演收養媽媽一角，引發網路上討論，更釣出許多人的回憶殺。（圖／壹壹喜喜電影 提供）

而日前編劇也在映後活動上，拿出陳意涵以劇中角色寫給曾愷玹的信，當曾愷玹唸出信中的字句時，讓不少影迷感動表示，「我一邊打字一邊哭是正常的嗎？」成了電影另外一個花絮彩蛋。

編劇在映後活動上，拿出陳意涵以劇中角色寫給曾愷玹的信。（圖／壹壹喜喜電影 提供）

