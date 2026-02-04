台灣影史第6！《陽光女子合唱團》票房破4億 孫淑媚吐心中遺憾

國片《陽光女子合唱團》上映一個月票房衝破4億，口碑持續延燒，更直接晉升台灣電影影史第6名，成績亮眼。上週末，主創團隊持續在北中南勤跑活動宣傳，孫淑媚感動表示，看到不少觀眾一路陪伴，讓她想起小時候和阿公的回憶，「那時候自己還沒演過電影，雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。」

國片《陽光女子合唱團》上映一個月票房衝破4億，直接晉升台灣電影影史第6名。（圖／壹壹喜喜電影 提供）

孫淑媚分享，最感動的是很多觀眾陪著他們從一開始走到三億、四億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部。而有次她跟阿公聊天說她去看電影，阿公對她說：「我也想要去看電影。」我跟他說：「好啊！下次帶你去看我演的電影。」她感性說：「那時候自己還沒演過電影。雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」

孫淑媚（中）吐心中未完成的遺憾。（圖／壹壹喜喜電影 提供）

苗可麗被問到票房破四億的感想時打趣說：「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了！」她透露自己經常海巡《陽光女子合唱團》網路上的口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。

至於跑了最多場映後的安心亞則說：「雖然有時候會很累，但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋！」何曼希也成為這部電影另外一個亮點，增加了許多粉絲，她提到：「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」

安心亞（左2）勤跑映後催票房。（圖／壹壹喜喜電影 提供）

導演林孝謙也分享了自己最受感動的故事，是有一名送出養的小孩，爸媽都是殺人犯在收容所，而他在看了《陽光女子合唱團》後，決定回去重新認識親生爸爸媽媽，「以及台中女子監獄場，也因為一位收容人也是看完電影之後，就在懇親電話中跟親人大和解。這些都是我在這段時間裡面得到最感動的回饋。希望這部電影讓很多事情多了一點點可能和更靠近，同時看到很多人在戲院裡面一起哭一起笑，希望大家可以多進戲院看各種不同類型的電影。」

