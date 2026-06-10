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台灣影視業者前進釜山內容市場展（BCM) 台北影音公會率團拓展國際合作 AI原創IP受矚目

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圖說：台北市影音節目製作商業同業公會率領台灣影視及數位內容業者參與BCM 2026，透過國際內容市場交流拓展海外合作機會。
圖說：台北市影音節目製作商業同業公會率領台灣影視及數位內容業者參與BCM 2026，透過國際內容市場交流拓展海外合作機會。

【記者蔡宜儒/釜山報導】亞洲重要內容產業盛會「Busan Contents Market（BCM 2026）」10日在韓國釜山BEXCO會展中心登場，台北市影音節目製作商業同業公會（T.M.P.A）率領台灣影視、新媒體及數位內容業者參與展會，透過國際商務媒合與產業交流，積極拓展海外合作機會，推動台灣原創內容進軍國際市場。臺灣駐韓國台北代表部經濟組也派員前往關心來自臺灣的業者。

台北影音公會總幹事蔡富丞表示，隨著串流平台普及及人工智慧技術快速發展，全球影視產業正面臨內容製作與商業模式的轉變，短影音、微短劇、原創IP開發及AI影視應用已成為市場關注焦點。此次組團參與BCM，希望協助台灣業者與國際買家、平台及內容製作公司建立合作管道，提升台灣內容產業的國際能見度。

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圖說：2026BCM台灣展區同步展出《空姐復仇記》、《星之音》等作品，以及恆星多媒體多項影視開發案，展現台灣影視內容創作實力。
圖說：2026BCM台灣展區同步展出《空姐復仇記》、《星之音》等作品，以及恆星多媒體多項影視開發案，展現台灣影視內容創作實力。

本次台灣團參展內容多元，涵蓋電影、影集、動畫、AI影視創作及原創IP開發等領域。其中首次參與BCM的 Zenor Creative Tech（創視紀AI影視創作平台），帶來原創IP及AI影視創作成果，成為展場焦點之一。

Zenor Creative Tech由導演周應熹 創立，長期投入AI技術與影視創作整合，業務涵蓋電影、動畫、原創IP開發及跨媒體內容製作。公司以「科技服務創作，而非取代創作」為理念，探索生成式AI在影視產業中的實際應用。

圖說： Zenor Creative Tech（創視紀AI影視創作平台）於BCM 2026展示原創愛情電影IP《瞬時遊戲》及AI影視創作成果，吸引國際買家關注。
圖說： Zenor Creative Tech（創視紀AI影視創作平台）於BCM 2026展示原創愛情電影IP《瞬時遊戲》及AI影視創作成果，吸引國際買家關注。

此次展會中，Zenor Creative Tech重點展示原創愛情電影IP《瞬時遊戲》（Before You Forget Me）。作品以記憶與愛情為主題，描述罹患罕見逆行失憶症的台灣女孩寧語濛，與來自杭州的科技公司專案經理時瑞行，在面對記憶逐漸流失的過程中，共同尋找愛情與人生意義的故事。作品橫跨台北與杭州兩地背景，具備電影、影集及跨媒體開發潛力，鎖定亞洲及國際市場。

周應熹表示，生成式AI技術正逐步改變影視產業的製作流程，目前已將AI導入劇本開發、角色設計、概念美術、分鏡製作、預視動畫（Previs）及行銷素材製作等環節，並透過自主研發的AI創作工具「Zenisis」，協助創作者提升內容開發效率。

除《瞬時遊戲》外，台灣展區同步展出目前於台灣上映中的電影《空姐復仇記》，以及即將上映的新作《星之音》，向國際買家及內容平台展示台灣電影產業的多元創作能量。

此外，恆星多媒體也攜帶多部電影、戲劇及影視開發案參展，積極與亞洲各國發行商、OTT平台及投資機構洽談合作，希望透過BCM平台拓展海外市場及國際版權合作機會。

蔡富丞指出，BCM是亞洲重要內容交易平台之一，每年吸引來自全球影視、動畫、OTT、數位內容及娛樂產業代表參與。近年台灣業者除積極投入原創內容開發外，也逐步將AI技術導入製作流程，展現台灣影視產業在創意與科技融合方面的發展潛力。

台北影音公會表示，未來將持續帶領會員參與國際影視及內容市場活動，包括越南Telefilm、韓國ACE Fair及亞洲內容市場等重要展會，協助台灣影視產業拓展國際通路與合作資源，提升台灣原創內容在全球市場的競爭力。

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