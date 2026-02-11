台灣影迷限定！《“咆哮山莊”》特典連瑪格羅比都認證「接地氣」

片商在戲院打造《“咆哮山莊”》場景供打卡拍照。（華納兄弟提供）

獲封「人間芭比」的好萊塢女星瑪格羅比，新片《“咆哮山莊”》搶攻今年情人節、農曆春節檔期，她在片中狂換51套華麗禮服，平均每3分鐘就以新造型登場，近期巡迴全球勤跑電影宣傳時，更輕鬆駕馭包含香奈兒等多個時尚品牌最新禮服，展現女神的完美穿搭品味，也讓電影院瞬間成為時裝秀現場。片商加碼公布觀影好禮，13日至22日，連續10天購票都有隨票贈好禮，特別是大年初一贈送印有吉祥話「瑪到成功」的燙金酷卡，配合今年「馬年」大玩諧音梗，據悉這款設計也經包含瑪格羅比在內的主創團隊認可，大讚台灣創意超接地氣，成為全球只有台灣觀眾能拿到的限量特典，絕對是影迷必收的春節吉祥物。

瑪格羅比新片《“咆哮山莊”》重新詮釋同名經典文學，找來《Barbie 芭比》電影的服裝設計師賈桂琳杜倫，角色造型跳脫古裝限制，採用當代設計美學、新穎布料，以濃郁艷麗的大膽用色，忠實反映出角色當下心境，為電影打造出既復古、又現代的獨特美學風格。光是瑪格羅比的角色就有多達51套衣服，更獲得時尚品牌香奈兒大方出借典藏庫的復古珠寶，為瑪格羅比的造型再添風采。除了精心設計的服裝以外，導演為了拍出原著中壯觀的荒野場面，特別帶著劇組移師英國南部，實景拍攝瑪格羅比與雅各艾洛迪在荒原中纏綿的震撼鏡頭，同時深入600年歷史古宅「諾爾宅邸」取景，精準重現維多利亞時期的古典氛圍。

瑪格羅比自《Barbie 芭比》紅毯造型驚豔全球後，這次宣傳《“咆哮山莊”》更是火力全開，彷彿將片中的華麗服裝帶到現實世界一般，近期巡迴全球勤跑電影宣傳的她，每次紅毯亮相的造型一再刷新影壇時尚新標竿，最早先是以一襲Alexander McQueen黑色蕾絲鏤空洋裝出席節目錄影，在洛杉磯首映會上以黑、紅色漸層設計的香奈兒禮服登場。接著在法國巴黎的首映會上，身穿香奈兒的艷紅馬甲式垂墜洋裝，並配戴曾屬好萊塢傳奇女星伊莉莎白泰勒所有的泰姬瑪哈鑽石項鍊(Taj Mahal Diamond)，可說是近年最震撼的紅毯珠寶時尚。最新在倫敦首映會上，則以前Dior創意總監John Galliano設計的經典禮服亮相，窈窕曲線全都露，性感造型令人眼睛為之一亮，讓影迷在戲裡、戲外都能大飽眼福。

《“咆哮山莊”》電影劇情描述：凱西(瑪格羅比 飾)和希斯克里夫(雅各艾洛迪 飾)萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。

該片由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說，獲影評盛讚「瑪格羅比跟雅各艾洛迪在片中美到驚呆了」，更有美媒形容「導演艾莫芮德芬諾打造了一部震撼人心、撕裂情緒、奢華而極致浪漫的作品，注定成為經典！」，絕對是今年農曆春節、情人節檔期必看之作。

《“咆哮山莊”》將於13日2D · Dolby Cinema 同步上映。上映首日至除夕（13–16日），限量隨票贈送「靈魂伴侶款 雙人海報組」；初一(17)加碼送出全球僅有台灣影迷能獲得的「台灣獨家 瑪到成功款燙金酷卡」；初二至初六(18–22日)連續五天發送五款電影角色海報，讓影迷天天進戲院、天天都有驚喜。

