台灣很強 獨怕小紅書？

（圖／本報系資料照）

台灣真偉大！台灣在瑞士洛桑管理學院2025年的全球競爭力排名第6；在2025年世界數位競爭力排行第10；R&D人才密度與研發經費/GDP居全球第2；在PISA數學成績、受高等教育比重等居全球第3；今年GDP成長率上看7.3％，出口創15年新高。根據WTO統計，台灣出口總值在全球排行約第16名，進口總值也在全球前20名內。

台灣製造業很厲害！台積電是全球最大的專業晶圓製造服務公司；鴻海是全球最大的電子代工服務提供者；廣達是全球最大的筆記型電腦代工製造商；大立光是全球頂尖的智慧手機鏡頭製造商。在多個精密製造領域，台灣都處於全球領導地位。

廣告 廣告

在台灣生活很幸福！台灣人均壽命約81歲，亞洲排名居前；健保普及、公共交通便利，便利商店密度世界第1。

台灣的醫療技術很進步！肝臟移植成功率位居全球前列。冠狀動脈心導管支架放置術成功率高達99％，併發症率低於1％。

台灣是亞洲是最成熟的民主國家之一，2024年「經濟學人民主指數」中，台灣排名約在全球第30名。全球新聞自由指數，長期位居亞洲第1，自由到變得很亂。

台灣真的很強！台灣在全球具有極高的「不可替代性」。但為什麼這麼強的我們，要禁掉「小紅書」？我們的自信哪裡去了？民主素養什麼時候消失了？

國家安全局發布小紅書等5款大陸製APP具資安風險後，內政部就以小紅書涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布自12月4日起，對小紅書進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，形同封鎖小紅書。在野黨立委指，台灣的網路自由正走向必須「翻牆」的那一天，且詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都安然無恙，唯獨鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。

在台灣，年輕人幾乎每天都在使用各種社群平台，其中小紅書因為方便分享生活、美妝、旅遊與購物心得，成為不少大學生與上班族的最愛。但部分人士認為小紅書可能帶來資訊安全風險、文化影響與國安疑慮，建議禁用。這些是該擔憂，但也太輕忽台灣人強大的實力與自信，以及年輕人的自主性與判斷能力了吧。

正如戴爾‧卡耐基在經典著作《人性的弱點》一書中指出的，「自信的人最能影響自己與他人，恐懼的人才最容易受制於外力」、「自信、保持積極，才是面對外界挑戰最強的武器」，請相信台灣年輕人是擁有自信與批判思考能力的吧！（作者為資深媒體出版人）