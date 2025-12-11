台灣很重要！媒體人解讀美國國安報告三關鍵

▲台灣很重要！解讀美國國安報告，媒體人點出「台海無戰事」三關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國5日發布川普國家安全戰略白皮書（NSS），媒體人黃暐瀚針對報告中關於台灣的部分進行深度解讀，指出該報告中有關台灣的內容，雖然只有一頁半（p.23-24），但從晶片產業、地理位置到航運安全，羅列出三大結論，再次強調台灣無可取代的重要性。



黃暐瀚指出，該報告將台灣的重要性歸納為三大關鍵，包括晶片重要性、戰略地位重要性、南海航運重要性。報告中提到台灣的半導體領域在全球佔據主導地位，戰略位置直通第二島鏈，能將東北亞和東南亞區隔開來。此外，全球三分之一的航運必須經過南海，這對美國經濟至關重要，因此南海絕不能被「潛在的敵對勢力」控制，否則將損害美國利益。維持軍事優勢，遏制因台灣所引發的衝突，成為報告中的當務之急。

第二，針對兩岸關係，黃暐瀚認為報告的立場是「美國不支持兩岸任何單方面改變台海現狀」，體現了戰略平衡，「中國不能打、台灣不能獨」。這項原則是確保台海和平的重要基礎。第三，報告明確指出「美國不能也不應該獨自承擔這項任務」，要求第一島鏈上的盟友，包括日本、韓國、台灣、澳洲、印度等國家，都必須加大投入，履行承諾，增加國防開支。



黃暐瀚總結，美國要求所有盟友配合並增加軍費，一起打造強力軍事力量，目的是有效嚇阻會奪取這片海域的潛在威脅（意指中國）。最終目標是「壓制解放軍，台海無戰事」。他強調，這份戰略報告將台灣視為維護區域和平的關鍵環節，「這對台灣怎麼會是不好的戰略報告，簡直好到，要說謝謝。」



