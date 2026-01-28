台灣徵召旅外女足好手 3月征戰亞洲盃會內賽

儘管台北田徑場雨勢不小，中華女足的隊員們仍在草皮上積極跑動，備戰即將到來的亞洲盃會內賽；泰國籍的新任總教練查克摩爾，公布31人集訓大名單，涵蓋現有的核心陣容，也將多位旅外好手納入觀察範圍。教練團強調，所有球員都必須透過集訓的表現，爭取最後披上國家隊戰袍的機會。

中華女足總教練查克摩爾說：「她們能有所貢獻，她們能幫助球隊跟國家，這是我將她們放入大名單的原因，這並不代表她們就會入選，亞洲盃最後陣容，只是先讓她們來給我們評估，在集訓中有何表現。」

這批女足國手們最大的動力，就是上屆在印度的亞洲盃，中華隊距離世界盃門票，只以一球飲恨；隊長陳英惠坦言，那種不甘心是驅動大家前進的動力，希望能把握這次機會，彌補當時的缺憾。

中華女足隊長陳英惠表示，「對我個人跟球隊就是中華女足，都有非常大的意義，像上次我們就是差一球嘛，就有機會進到世界盃的資格，當然就是希望這次我們可以把握住機會。」

為了在大賽中穩定軍心，這次名單中也有不少資深學姐；面對高強度的國際賽事，老將們豐富的實戰經驗，與場上閱讀能力，將成為年輕球員最強大的後盾。

中華女足隊長陳英惠說：「學姊她們的那些觀察、就是她們本身比賽的經驗就比我們多，當然在場上你看到她們就會覺得說，嗯，這個果然是學姊。」

隨著大名單出爐，中華女足將展開密集的強化訓練，在農曆年前集訓一週後，球員們只休除夕跟初一，初二就要飛往澳洲，力拚前進四強，直接取得2027女子世界盃門票。

