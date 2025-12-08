台灣心臟權威連文彬辭世！台大院長難忘1句話慟喊：醫界的重大損失

生活中心／陳慈鈴報導

台灣心臟研究先驅連文彬（前右）逝世，年輕時曾是李登輝（前中）的御醫。（圖／資料照）

曾是前總統李登輝的御醫、台大內科名譽教授連文彬，驚傳6日晚間逝世。家屬已於社群證實，1927年12月29日—2025年12月6日辭世。台大醫學院長吳明賢也發聲悼念，稱連文彬的離去是「醫界的重大損失」，並感念他塑造了台灣心臟醫學的重要基石。

吳明賢於臉書哀痛地代表醫學院全體師生與醫療同仁，沉痛追思於6日晚上離世的敬愛前輩連文彬教授。不僅是醫界的重大損失，更讓所有曾受他教誨、受他照護、受他啟發的人，心中留下難以言喻的感受！

吳明賢也回憶起連文彬耐心對待每一位患者的過往，「那份慈悲與耐心，是我最早對『醫者』二字的深刻體會。」最讓他難忘的一句話：「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動。」這並非一句輕鬆的玩笑，而是一種深刻的提醒。醫師的決策，不能只靠忙碌與直覺，而需要沉澱、反思與清晰的判斷。這句話陪著他走過無數個夜班、無數個艱難的臨床抉擇，也成為他後來教導年輕醫師時最常引用的智慧。

吳明賢表示，連教授的專業、風範與胸懷，塑造了台灣心臟醫學的重要基石。他的學生遍布各地，他的理念深植人心，他的身影更是許多人行醫道路上的指引。吳明賢說，「今天，我們失去了一位偉大的醫師、一位卓越的學者、一位溫暖的前輩。但他留給我們的精神、典範與故事，將會長久流傳，成為醫學院與醫界共同的珍貴資產。」

連文彬出生於1927年12月29日，自小家境清貧，但他靠著優異的成績，成功考上台大醫學院，並往心臟科醫師一途發展。不僅於台大醫院完成首例開心手術，還於台大醫院完成首例永久性心律調節器體內安裝，更被視為台灣心臟研究先驅，對台大醫院及台灣心臟領域醫學界貢獻非凡。除了榮獲「個人醫療奉獻獎」，他更將400多萬元的退休金全數捐出，只希望能替台灣培養出諾貝爾得獎者。

