將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《台灣必須反對「未經人民同意的統一》 ——從制度競爭、歷史經驗與國際現實談起

蔡榮捷/台灣基督長老教會二水教會長老

近年來，中國對台灣的統一論述愈發強烈。官方文件、軍事演習、網路影片與民族主義宣傳，不斷強調「統一是歷史必然」、「台灣終將回歸祖國」。

許多台灣人開始思考一個問題：如果兩岸都是華人社會，為什麼台灣社會對統一會有如此強烈的不安與抗拒？

真正的關鍵在於血緣與語言之外的核心問題：誰有權力決定台灣人的未來？

這是一切問題的核心。

一、台灣人民是台灣前途的主人

在民主政治中，一塊土地的未來必須由生活在土地上的人民共同決定，這是近代文明最基本的政治原則。

廣告 廣告

今天的台灣擁有獨立運作的政府、軍隊、貨幣、選舉制度、司法制度與完整民主架構。人民可以選總統、罷免官員、批評政府、組政黨、上街抗議、自由出版。這些權利是台灣人民歷經數十年努力爭取而來的成果。

任何統一如果不經過台灣全體人民自由意志的同意，本質上就是政治併吞。

中國官方常說「台灣問題是14億中國人的事」，但核心問題在於：14億人的意志，不應凌駕於2300萬人的自由選擇之上。如果一個地方的人民沒有拒絕的權利，所謂的統一就只是強迫接受。

二、中國的真正目標：制度勝負

許多人以為中國執著統一源於民族情感，更深層的因素其實是制度競爭。台灣的存在本身，對中國威權體制構成了極大挑戰。

同樣作為華人社會，台灣證明了華人不需要一黨專政，也能擁有民主、自由、人權與高度經濟發展。這項事實對北京而言極具衝擊性。

台灣若長期保持自由繁榮，中國人民就會開始產生比較：

* 為什麼台灣人可以選總統？

* 為什麼台灣可以批評政府？

* 為什麼台灣媒體不需要審查？

* 為什麼台灣人民擁有中國人民沒有的自由？

北京難以容許台灣成為制度示範。中國最害怕的關鍵，其實是台灣民主的成功。

三、香港的實踐：一國兩制缺乏保障

中國曾經向香港承諾50年不變，結果不到30年，港版國安法直接改變了香港的政治結構。反對派遭到瓦解、媒體被關閉、出版自由受壓制、大規模政治拘捕頻傳。曾經繁榮自由的香港，迅速失去原有的制度特色。

這項歷史經驗對台灣社會造成巨大震撼。它證明了一件事：當權力沒有制衡時，任何承諾都隨時可能生變。

今天台灣人普遍拒絕統一，核心原因在於香港經驗讓人清楚看見，制度一旦失去就極難再現。

四、武力的本質：以實力避免戰爭

許多人誤以為強化國防是在挑釁中國，國際政治的現實恰恰相反：缺乏實力才最容易被侵略。

從俄烏戰爭到以色列的經驗，世界反覆證明和平需要靠嚇阻維持。

中共並不真正相信和平協議，他們更看重力量的對比。當對方認為你沒有反抗能力時，武力誘惑就會升高；當對方知道侵略代價極高時，和平才可能延續。

強化國防、發展飛彈、推動全民防衛，其目的都是為了讓任何企圖改變現狀的人知道，台灣有能力保護自己。唯有具備這種實力，才能維持現狀。

五、真正的和平建立在嚇阻實力上

兩岸一家親、何必兵戎相向的論述，忽略了和平無法只靠單方面善意維持的現實。如果台灣放棄武力、防衛與國際合作，北京只會加速政治壓迫。

歷史經驗顯示，弱小會成為侵略的誘因。對威權體制而言，力量才是談判的基礎。烏克蘭完全解除武裝、波羅的海三國退出北約，都不會換來俄羅斯的尊重。

台灣若想維持現狀，唯一的方法是讓中國知道武力犯台代價極高，甚至高到無法承受。當侵略成本大於政治收益，和平才有真正基礎。

六、台灣的珍貴資產：自由的生活方式

許多中國統一論述都強調經濟利益，但對台灣人而言，更重要的是生活方式。

我們已經習慣自由投票、自由上網、自由批評政府、自由選擇信仰、自由決定人生。這些看似日常的權利，是亞洲極少數社會真正擁有的珍貴資產。這些體制一旦進入威權環境，很可能迅速消失。

台灣人反對統一，核心在於捍衛自由、制度與決定未來的權利。

七、維持現狀需要實力與自信

台灣今天最大的危機在於心理防線。當社會長期充斥「台灣很小」、「台灣一定打不贏」、「台灣離不開中國」、「民主沒有用」等言論時，人就容易開始懷疑自己。

事實上，台灣是全球半導體的核心，民主自由度在亞洲名列前茅。台灣的醫療、公民社會與科技產業都具有世界級實力。台灣是全球地緣政治與科技供應鏈的重要關鍵，台灣人民已經建立出屬於自己的民主共同體。

真正需要守護的是這套自由的生活方式。

結論：和平必須建立在自由與尊嚴之上

真正的和平，是人民擁有自主選擇權。

如果有一天，台灣人民在自由、沒有武力威脅的環境下，自主做出任何政治選擇，那是民主社會的結果。但在飛彈瞄準、軍機繞台、武力威脅存在的情況下，任何統一都不可能是真正自由意志的展現。

反對未經人民同意的統一，是捍衛民主的展現。強化國防，是避免戰爭的必要手段。

唯有以實力為後盾，台灣才能維持現狀，保有自己的制度、自由與生活方式。歷史早已證明，沒有力量保護的和平，終究只是等待被改寫的命運。