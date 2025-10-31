台灣怎跟以色列比？ ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

賴清德總統27日出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴致詞表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，以實力帶來真和平的理念，才能克服各種變遷與挑戰，這也是台、美、以三方社會長期堅守的座右銘。他指出以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得台灣借鏡，也始終認為台灣要效法「大衛對抗巨人歌利亞」的精神，抵抗威權主義的脅迫。

我們不是長他人志氣滅自己威風，賴清德即使再「魯莽」也要有自知之明，台灣不要說跟以色列比了，可能連烏克蘭都搆不上。以色列的猶太老闆掌握美國金融命脈與媒體資源，可是美國民主、共和兩黨的金主爸爸，才能獲得美國無條件、無限度的支持；烏克蘭戰略縱深廣袤，又有北約和歐盟的相挺，才能苟延殘喘撐到現在；而台灣卻是早已向美國洛克希德.馬丁公司付了81%的錢許久，迄今還拿不到戰機。

試問，大衛本就是「天選之子」，他擊敗菲利士巨人歌利亞的投石帶和5塊光滑石頭，「台獨金孫」手中可有？早在2019年獲批、金額高達80億美元的F-16V採購案，本應於2023年開始交機，此後每數月交付4-5架，直至2026年完成全部66架交付。

可是，截至目前為止，台灣連一架完整編隊的F-16V都未能獲得，本來空軍預估2025年將接收10架，但半年後，國防部坦言在明年底前完成全部交付的目標風險極高。這66架F-16V全變成「隱形戰機」不是看不見，就是遙遙無期。

所謂的「綏靖政策」是一種姑息、縱容侵略的政策，又稱妥協政策，對侵略不加抵制、退讓屈服，並以犧牲別國為代價，同侵略者勾結和妥協的政策。小事大以智，既然談到「綏靖政策」，台灣要避免淪為被犧牲的對象，別忘了這就是二戰前，英、美、法等國對德日所採取的政策。（照片翻攝自網絡）