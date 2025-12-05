【台灣性事4-2】性專區成「幽靈制度」 全台地方政府不敢碰

照片來源：台北市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

距離釋字第666號作成「罰娼不罰嫖」違憲，已超過16年。當年立法者修訂《社會秩序維護法》，開啟地方政府得依自治條例劃設性交易專區的可能性，性交易治理一度有望從單純取締，走向有條件、有規範、有配套的管理制度。然而多年過去，台灣無任何縣市起草相關自治條例草案，以至於沒有任何性專區落地。中央完成授權，地方卻選擇集體靜默，性專區3字成為存在於法規字面上、卻不存在於實際的「幽靈制度」。

台北市府人士坦言，中央法律授權地方政府「得以自治條例方式，在特定區域內設定性交易區域並管理之」，技術上並非不可行，現實障礙是難以跨越的政治與民意共識門檻，特別是來自地方對鄰避設施的抗爭。此外，當局也對專區化是否能真正解決剝削問題提出質疑，並提到或許「性交易除罪化」才是最根本解方，須邀專家學者及相關機關進一步研議評估。

中央放手、地方共識難 性專區成空

若有任何縣市府有意推動性專區，必須先整合府內機關，提出自治條例草案，再交由議會審議，議員代表選區民意，在民意還無共識下，要獲得多數議員支持難如登天。以台北市為例，社會局指出，目前並無性專區設立的政策，未來若社會或法令環境改變，性專區議題仍應由市府跨局處單位研議，社會局將依照法規以及社會福利服務內容範圍內，配合市府政策辦理。

照片來源：AI生成示意圖

台北市警察局也表示，配合市府政策，目前該局持續辦理掃黃工作，定期規劃「淨城掃黃」專案勤務，要求各分局針對違法場所蒐集事證、落實查緝，期能有效打擊非法媒介性交易的不法業者。

地方政府沒人願成為第一個提出自治條例的首長，也沒有政黨願意為此承擔民意壓力與輿論攻擊。性專區制度停留在紙面上，沒有示範區，只有不斷被擱置。

沒人敢設性專區 性交易卻實質存在

無性專區的後果，就是讓性交易完全退入地下。研究性產業政策的博士生小東指出，警方查緝時「找容易抓的充績效，但那些反而都是最弱勢的性工作者；越高級的性產業都有人罩，是抓不到的」。他提到，性交易型態多樣化，豆干厝、養生按摩、網路樓鳳是最典型的交易方式，但遊走於灰色地帶的，例如包養、伴遊、陪睡等個人交易的部分，不易觀察。

照片來源：Google Map截圖

公務員S則指出，政府若對檯面下的性交易睜一隻眼閉一隻眼，性工作者可能受不法勢力控制，形同縱容剝削風險。

當年大法官許玉秀曾提到，性販售者容易成為性剝削的對象，尤其當性販售行為成為法律追殺的對象時，必然需要依附在社會負面勢力之下，才能存活，性販售者因而容易淪為社會負面勢力的禁臠。她認為，若要有效截堵這種危害的路徑，最簡單的方式就是公權力出面保護性販售者，例如以憲法保障性販售者的職業自由。

由此可見，沒有合法場域，等於逼性工作者為找人罩，不得不依附在黑幫或仲介底下。當公權力選擇不面對、只取締，剝削關係變得更牢不可破。另外，台北市聯醫昆明防治中心表示，對依法登記的八大行業，會協助安排從業人員的性病篩檢。

防治中心回顧，早年有公娼制度時，原「性病防治所」（現為昆明院區／昆明防治中心）每週提供公娼體檢與性病治療；如檢出染性病，未治癒前不能掛牌營業。中心並指出，台北市原有娼妓管理辦法，未來若成立專區，亦會依相關法令辦理。

警方查獲性交易案件時，會通報衛生單位，由防治中心對交易雙方進行愛滋篩檢。未設性專區體系下，衛生單位現行做法為：每季在萬華地區辦理性病篩檢活動，並透過既有聯絡管道，通知從業人員參與健康檢查。

照片來源：台北市政府

至於公共衛生策略的執行困難，中心說明，部分案件涉及跨國集團以觀光簽證安排外籍人士「站壁」接客，且常由保全人員看守，使衛生單位難以接觸；即使檢驗發現問題，相關人員亦可能迅速離境，導致後續防治與追蹤不易。

從中心的回覆可看出，目前公衛上的主要難點之一，是當所有性工作者都被迫隱藏，衛生體系就再也無法建立完整的監測與防治網。

性專區停在「得設未設」 受傷的始終是最弱勢的人

在沒有專區制度的前提下，社會局只能在事後承接求助個案，提供有限的生活協助與資源轉介；警方只能以《社會秩序維護法》處理個案性交易行為；衛生單位無法要求定期體檢，只能盡可能向看得到的人發出衛教資訊。

多位受訪的性工作者普遍表示，支持將現行性交易罰鍰制度修法鬆綁，認為能讓執法資源更有效運用，也能讓社會以更務實的態度面對性需求。有人指出，「抓這個，很浪費國家資源啊！」也有人主張，性交易本屬成年人之間「你情我願、各取所需」行為，應與犯法行為區隔；也有人認為，若有合法可管理的管道，能降低潛在的社會風險與暴力事件發生。不過，也有性工作者持悲觀態度，指出產業背後牽涉層面複雜，即使除罪化或議會通過設立專區，也可能沒人敢開。

小東也提到，主流女性主義、保守道德觀與既得利益團體3方力量，使得「上層政治結構及利益團體把持市場不開放」，背後其實是特定人士的利益。

性專區目前是一個「誰提誰死」的議題，行政首長擔心被貼上「縱容性產業」標籤，議員怕選票流失，於是制度始終停在「得設未設」的狀態，所有風險因交易地下化，而落在最弱勢的性工作者身上。

當制度淪為幽靈：公權力的「眼不見為淨」

將性工作者從違章建築驅趕走，公權力就算盡責任？當性專區長期停留在「可以做、但沒有人敢做」的法條空間裡，地方政府在實務上選擇的，就是讓性交易繼續存在於不可見的陰影裡，再用查緝數字證明自己有在「維持秩序」。這樣的治理模式，其實並未真正回應公共健康、治安管理與人權保障等層面的需要，只是把原本該面對的議題，丟到地下市場成為黑數。

性專區的討論不只是贊成或反對性交易的選擇，而是台灣是否準備好承認一個持續存在的現實，並用制度來面對它的問題。當中央早已完成授權、地方卻一直停在原點，把社會風險與最沉重的代價，繼續讓那些被看不見的性工作者承受。

照片來源：台北市政府、AI生成示意圖、Google Map截圖

