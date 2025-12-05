【台灣性事4-4】「落翅仔」污名化 性專區是望不著邊際漫漫長路
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
性產業專題中，多位受訪者從不同角度談萬華與性交易。小時在萬華就學的安華（化名），國小時親眼看見班花當街罵路邊女子是「落翅仔」，也在公車上聽同學說媽媽和阿嬤都是妓女，她長大應該也是。
而YouTube頻道「黑色講堂」從房價與產業結構切入性專區爭議，台北市商業處則在書面回應中強調性交易不得登記為營業項目，只能在既有法規下處理違規茶室與性交易案件。
被喊「落翅仔」 女人當街哭出來
安華回顧，小學五、六年級時，班花月雅（化名）長得非常漂亮，有一天，兩人一起經過剝皮寮對面、三水街市場前，有一個短髮、長得很清秀、瘦瘦白白的女生站在那邊。
月雅看了對方一眼，很不屑地說了一句「落翅仔」，那位女生當場哭了出來。安華見對方哭得很慘，就推了同學一下，對她說：「怎麼這樣講話，怎可以說這種話？」沒想到同學反而講得更大聲，連續重複：「落翅仔就是落翅仔，她本來就是落翅仔啊！」這一幕，成為安華對萬華與性產業汙名化最早、也最深刻的印象之一。
同學沒有爸爸 說自己長大「應該也是妓女」
安華也提到另一位國小六年級同學寶兒（化名），年紀比同班同學大兩、三歲，衣服總是髒髒的，很沉默，常常精神不好來上學，眼皮上還有一圈淡淡藍色痕跡，同學普遍覺得她「怪怪的」，寶兒平常與同學幾乎沒交集。
有一次，老師在教室裡發脾氣，罵寶兒「怎麼可以打人」。一向不愛講話的寶兒突然哭出來，指著男同學說，因為對方講她「沒有爸爸」。老師當場愣住，轉頭去罵那個男同學：「你怎麼可以說人家沒有爸爸？沒有爸爸怎麼會有她？當然是要有爸爸才生得下她。」一陣騷亂下，學生間的糾紛不了了之。
後來有一次放學，安華剛好與寶兒搭同一班公車，就走過去與她搭話，問對方要在哪一站下車，寶兒回答是「龍山寺」。平常在班上兩人沒有交集，為避免尷尬，安華找話題隨口問「你媽媽是做什麼的？」寶兒回答：「我媽媽是做妓女。」她又問：「家就只有媽媽跟妳嗎？」寶兒說：「還有阿嬤。」她再問阿嬤的工作，對方說：「也是做妓女。」
安華愣了一下，不知怎麼接話，只好改問同學長大以後想做什麼，寶兒沉默了一下，回答：「應該也是妓女。」這讓安華這小女孩更不知該說什麼，兩人之間就此沉默下來，直到她看著對方到站下車。說到這裡，安華帶著一絲憂傷的眼神，告訴採訪記者：「過沒多久，寶兒在學校突然『消失』，休學了。」
萬華某些街區的孩子，從很早就被貼上不幸的標籤，不是被羞辱，就是把家人的職業當成自己未來的唯一選項，彷彿是無盡輪迴地獄。對安華而言，這兩個同學的故事，讓她幼小的心靈，受到莫大衝擊，長大後，能不經過那些有童年記憶的街廓，就盡量不經過，以免勾起回憶。
駁斥房價恐慌 網友稱合法化帶來經濟與治安優勢
長期以來，性產業專區設立爭議，常被「影響房價」的公眾恐懼主導。然而，YouTube頻道「黑色講堂」的分析影片主張，這是政府與地方反覆操作的「假議題」。影片指出，灰色性交易本就長期存在，對房價的影響早已反映完畢。
影片論證，合法化將帶來利多，因為一旦政府選擇「就地合法」並納入管理，土地將因稀缺而上漲，不僅不會造成房價下修，反而會讓當地房價上漲。同時，專區劃設將伴隨稅收、環境整頓與治安監控，自然要整頓巷弄暗道，把道路弄得井然有序，並且架設監視器，有助提升區域秩序與安全。
影片將焦點從表層爭議轉向直指，真正阻礙性專區設立的，是中央與地方不願觸碰的既得利益結構。縣市政府完全可以選擇就地合法，但之所以不願開第一槍，在於避免與既有的黑白兩道勢力及相關資本發生衝突，中央與地方政府實則在「互相踢皮球」。
此外，性學研究所博士生小東從社會福利角度為性專區提供論證。他指出：「我認為性專區成立有助於男性的身心靈健康，特別是社會弱勢或無法找到合適約會對象的男性；同樣的女性也有相對應的需求，只是還沒有被正視。性專區是一種社會福利的概念。」
小東進一步強調，性專區的意義遠超單純交易。他認為，性專區成立可以將性產業檯面化，讓社會有一個正向的循環，甚至作為一種性教育或社會福利的平台，例如提供服務給身心障礙者的「手天使」就是具體的實踐。
在行政與法規層面，台北市商業處於書面回應中說明了現行制度下的角色與限制。對於未辦妥「J702030特種咖啡茶室業」營業場所許可，卻經查獲違規經營陪侍業務的業者，商業處表示，會依自治條例第12條規定裁處罰鍰並限期命停止營業。
性交易本身的取締則由警察局負責，商業處指出，台北市查獲違法性交易案件時，均由警察局通報相關都市計畫、建管、消防、兒少性剝削等法規的主管機關依法處理。另依《商業登記法》第7條規定，商業經營有違反法律或法規命令，受勒令歇業處分確定者，倘經處分機關通知，商業處將依規定廢止其商業登記或部分登記事項。
在營業項目的根本性問題上，商業處引述經濟部92年8月25日經商六字第09200137780號函釋指出：「性交易目前仍為刑法等相關法令禁止，故非為一般之商業行為，亦不得訂為公司行號之營業項目。」並強調「性交易目前尚不得登記為營業項目」。
至於外界關心未來若時空轉變、設置性專區後，商業處及產發局是否會參與輔導商圈轉型、就業輔導或經濟再造，商業處回應，依《社會秩序維護法》第91條之1第1項、第2項規定，的確授權地方政府得因地制宜制定自治條例、規劃得從事性交易區域及其管理，但「未來是否設置性交易區域，則需俟確定後辦理」。也就是說，目前仍需待市府整體政策與自治條例方向明確後，商業處才能在法規框架內配合辦理，現階段並無自行開放性交易登記的空間。
沒管理反而環境混雜 性產業日日與執法者玩捉迷藏
從安華童年的班級故事，可以看到在萬華長大的孩子，如何在國小教室、公車座位聽見「落翅仔」、「沒有爸爸」與「做妓女」這些詞彙，被迫及早面對大人世界裡對性產業的想像與歧視。「黑色講堂」的影片則反映出網路輿論中一部分對性專區的反向質疑，批評房價恐慌與治安擔憂被政治化運用。
法律雖預留地方政府規劃性專區的可能，但在自治條例與政策尚未成形之前，性產業仍事實存在，天天與執法單位玩捉迷藏。在這樣的背景下，萬華與台北的性產業位置依然尷尬：對某些孩子來說，它是小學課業之餘的耳語；性產業不只是政策問題，它早已深深刻進孩子的童年記憶、城市治理的暗黑縫隙中，也仍卡在台灣社會最難面對的灰色地帶。
照片來源：Google Map截圖
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【台灣性事4-1】公娼館絕跡性交易地下化 公共衛生治安雙失守
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 8 小時前 ・ 50
日本大賽MVP「完全不想」打WBC！直言點出「這一原因」
體育中心／綜合報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽選手陸續表達意願，不過日本職棒生涯累積275轟重砲同時也是上屆經典賽的奪冠班底卻有不同想法引起討論。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 8
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 42
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 3 小時前 ・ 24
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 95
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 62
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1077
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 94
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 14
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 293
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 160
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 62
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 471
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 7
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 544
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
台灣洗腎王國惡夢再臨 石崇良曝「三原因」洗腎人口恐再上升
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣洗腎人口居高不下，一向有「洗腎王國」，儘管近年洗腎新發生率已經反轉向下，但衛生福利部長石崇良今（5）日分析指出，未來洗腎人口仍恐不降反升，背後原因主要有三，一是台灣邁入高齡化，二是健保全額給付洗腎，三是國內照護品質良好，五年存率世界名列前茅，所以洗腎累積人口目前「緩緩維持住」不會馬上下降，甚至有可能會往上。 石崇...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 35