【台灣性事4-4】「落翅仔」污名化 性專區是望不著邊際漫漫長路

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

性產業專題中，多位受訪者從不同角度談萬華與性交易。小時在萬華就學的安華（化名），國小時親眼看見班花當街罵路邊女子是「落翅仔」，也在公車上聽同學說媽媽和阿嬤都是妓女，她長大應該也是。

而YouTube頻道「黑色講堂」從房價與產業結構切入性專區爭議，台北市商業處則在書面回應中強調性交易不得登記為營業項目，只能在既有法規下處理違規茶室與性交易案件。

被喊「落翅仔」 女人當街哭出來

安華回顧，小學五、六年級時，班花月雅（化名）長得非常漂亮，有一天，兩人一起經過剝皮寮對面、三水街市場前，有一個短髮、長得很清秀、瘦瘦白白的女生站在那邊。

月雅看了對方一眼，很不屑地說了一句「落翅仔」，那位女生當場哭了出來。安華見對方哭得很慘，就推了同學一下，對她說：「怎麼這樣講話，怎可以說這種話？」沒想到同學反而講得更大聲，連續重複：「落翅仔就是落翅仔，她本來就是落翅仔啊！」這一幕，成為安華對萬華與性產業汙名化最早、也最深刻的印象之一。

同學沒有爸爸 說自己長大「應該也是妓女」

安華也提到另一位國小六年級同學寶兒（化名），年紀比同班同學大兩、三歲，衣服總是髒髒的，很沉默，常常精神不好來上學，眼皮上還有一圈淡淡藍色痕跡，同學普遍覺得她「怪怪的」，寶兒平常與同學幾乎沒交集。

有一次，老師在教室裡發脾氣，罵寶兒「怎麼可以打人」。一向不愛講話的寶兒突然哭出來，指著男同學說，因為對方講她「沒有爸爸」。老師當場愣住，轉頭去罵那個男同學：「你怎麼可以說人家沒有爸爸？沒有爸爸怎麼會有她？當然是要有爸爸才生得下她。」一陣騷亂下，學生間的糾紛不了了之。

後來有一次放學，安華剛好與寶兒搭同一班公車，就走過去與她搭話，問對方要在哪一站下車，寶兒回答是「龍山寺」。平常在班上兩人沒有交集，為避免尷尬，安華找話題隨口問「你媽媽是做什麼的？」寶兒回答：「我媽媽是做妓女。」她又問：「家就只有媽媽跟妳嗎？」寶兒說：「還有阿嬤。」她再問阿嬤的工作，對方說：「也是做妓女。」

安華愣了一下，不知怎麼接話，只好改問同學長大以後想做什麼，寶兒沉默了一下，回答：「應該也是妓女。」這讓安華這小女孩更不知該說什麼，兩人之間就此沉默下來，直到她看著對方到站下車。說到這裡，安華帶著一絲憂傷的眼神，告訴採訪記者：「過沒多久，寶兒在學校突然『消失』，休學了。」

萬華某些街區的孩子，從很早就被貼上不幸的標籤，不是被羞辱，就是把家人的職業當成自己未來的唯一選項，彷彿是無盡輪迴地獄。對安華而言，這兩個同學的故事，讓她幼小的心靈，受到莫大衝擊，長大後，能不經過那些有童年記憶的街廓，就盡量不經過，以免勾起回憶。

駁斥房價恐慌 網友稱合法化帶來經濟與治安優勢

長期以來，性產業專區設立爭議，常被「影響房價」的公眾恐懼主導。然而，YouTube頻道「黑色講堂」的分析影片主張，這是政府與地方反覆操作的「假議題」。影片指出，灰色性交易本就長期存在，對房價的影響早已反映完畢。

影片論證，合法化將帶來利多，因為一旦政府選擇「就地合法」並納入管理，土地將因稀缺而上漲，不僅不會造成房價下修，反而會讓當地房價上漲。同時，專區劃設將伴隨稅收、環境整頓與治安監控，自然要整頓巷弄暗道，把道路弄得井然有序，並且架設監視器，有助提升區域秩序與安全。

影片將焦點從表層爭議轉向直指，真正阻礙性專區設立的，是中央與地方不願觸碰的既得利益結構。縣市政府完全可以選擇就地合法，但之所以不願開第一槍，在於避免與既有的黑白兩道勢力及相關資本發生衝突，中央與地方政府實則在「互相踢皮球」。

此外，性學研究所博士生小東從社會福利角度為性專區提供論證。他指出：「我認為性專區成立有助於男性的身心靈健康，特別是社會弱勢或無法找到合適約會對象的男性；同樣的女性也有相對應的需求，只是還沒有被正視。性專區是一種社會福利的概念。」

小東進一步強調，性專區的意義遠超單純交易。他認為，性專區成立可以將性產業檯面化，讓社會有一個正向的循環，甚至作為一種性教育或社會福利的平台，例如提供服務給身心障礙者的「手天使」就是具體的實踐。

在行政與法規層面，台北市商業處於書面回應中說明了現行制度下的角色與限制。對於未辦妥「J702030特種咖啡茶室業」營業場所許可，卻經查獲違規經營陪侍業務的業者，商業處表示，會依自治條例第12條規定裁處罰鍰並限期命停止營業。

性交易本身的取締則由警察局負責，商業處指出，台北市查獲違法性交易案件時，均由警察局通報相關都市計畫、建管、消防、兒少性剝削等法規的主管機關依法處理。另依《商業登記法》第7條規定，商業經營有違反法律或法規命令，受勒令歇業處分確定者，倘經處分機關通知，商業處將依規定廢止其商業登記或部分登記事項。

在營業項目的根本性問題上，商業處引述經濟部92年8月25日經商六字第09200137780號函釋指出：「性交易目前仍為刑法等相關法令禁止，故非為一般之商業行為，亦不得訂為公司行號之營業項目。」並強調「性交易目前尚不得登記為營業項目」。

至於外界關心未來若時空轉變、設置性專區後，商業處及產發局是否會參與輔導商圈轉型、就業輔導或經濟再造，商業處回應，依《社會秩序維護法》第91條之1第1項、第2項規定，的確授權地方政府得因地制宜制定自治條例、規劃得從事性交易區域及其管理，但「未來是否設置性交易區域，則需俟確定後辦理」。也就是說，目前仍需待市府整體政策與自治條例方向明確後，商業處才能在法規框架內配合辦理，現階段並無自行開放性交易登記的空間。

沒管理反而環境混雜 性產業日日與執法者玩捉迷藏

從安華童年的班級故事，可以看到在萬華長大的孩子，如何在國小教室、公車座位聽見「落翅仔」、「沒有爸爸」與「做妓女」這些詞彙，被迫及早面對大人世界裡對性產業的想像與歧視。「黑色講堂」的影片則反映出網路輿論中一部分對性專區的反向質疑，批評房價恐慌與治安擔憂被政治化運用。

法律雖預留地方政府規劃性專區的可能，但在自治條例與政策尚未成形之前，性產業仍事實存在，天天與執法單位玩捉迷藏。在這樣的背景下，萬華與台北的性產業位置依然尷尬：對某些孩子來說，它是小學課業之餘的耳語；性產業不只是政策問題，它早已深深刻進孩子的童年記憶、城市治理的暗黑縫隙中，也仍卡在台灣社會最難面對的灰色地帶。

