台灣性平指標全球第6、亞洲第1 女性立委比例再創高峰

台灣行政院昨（10）日公布「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第5次報告，表達2021至2024年間台灣在婦女權益與性別平等的進展，並表示明年7月將邀請國際專家來台審查。性別平等處表示，此次國家報告主要呈現2021年至2024年間台灣在消除婦女歧視、提升婦女人權以及促進性別平等的重要成果。

此成果包括2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數評比，台灣成績全球第6名，亞洲第1名；台灣性別平等表現優於全亞洲，同性婚姻合法化後，2023年擴大保障跨國婚姻與收養權，完善同性婚姻權利；2024年立委女性比率達41.6%，亞洲最高，共有男性66人，女性47人。

中選會統計候選人、當選人性別比。（圖／行政院性別平等處提供）





雖然台灣並非聯合國（UN）會員，但CEDAW報告的審查會議仍遵循聯合國《消除對婦女歧視委員會》的程序。台灣於2011年制定《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，並於2012年實施，使CEDAW具有法律效力，並規定每四年須提交一次報告。台灣先前曾於2009、2013、2017和2021年提交過報告。

性平處指出，本次推動CEDAW的其他具體進展，包括：提升女性決策參與比例、提出「我國少子女化對策計畫（110-113年）」2期，提供「0-6歲國家一起養」、建立「雙就業、雙照顧」的友善家庭職場、消除性別刻板印象及打造性平教育環境、婦女健康及友善生養配套等。報告表示，5名國際專家將於2026年7月訪台，評估最新報告並提出建議，台灣專家及民間團體也將參與。

