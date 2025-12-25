台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感

生活中心／巫旻璇報導

耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。





台灣恐出現「雙段式降溫」冷爆！鄭明典示警這處「3小時狂降4.1度」：快速降溫有感

鄭明典提醒，中部以北沿海地區正出現明顯的「快速降溫」現象。（圖／翻攝自臉書＠鄭明典）









前中央氣象局長鄭明典也在臉書發文提醒，中部以北沿海地區正出現明顯的「快速降溫」現象，他分享新竹氣象站近24小時的溫度變化圖指出，冷空氣抵達相當明確，以新竹為例，清晨5時仍有19度，到了8時已下滑至14.9度，短短3小時內氣溫驟降4.1度。鄭明典進一步說明，過去常見的是鋒面通過後伴隨氣溫快速下降，但這次天氣圖上並未顯示鋒面直接通過台灣，卻仍出現劇烈降溫，多個測站平均降溫速度超過每小時1度，累積降幅超過4度，體感相當明顯。

鄭明典曬圖分析，目前正出現「兩股冷空氣匯流」的情況。（圖／翻攝自臉書＠鄭明典）









稍早鄭明典再度曬圖分析指出，目前正出現「兩股冷空氣匯流」的情況。從850百帕風場來看，台灣北方的強風區中，一側為順時針旋轉的氣流，屬於自西方移入、偏南出海的冷高壓，這股冷空氣已開始影響台灣，是今日清晨第一波快速降溫的主要來源。

此外，在風場另一側還可見一股自北方南下的冷空氣，同樣來自另一個冷高壓系統，冷空氣源頭接近極渦，沿著低壓區順時針移動，並在日本附近與南方暖濕氣流交會，形成鋒面結構，地面也逐漸發展出對應的溫帶氣旋。依模式模擬結果顯示，該低壓系統後續有增強、加深趨勢，部分極渦冷空氣可能進一步南侵，不排除今晚為台灣帶來第二波降溫。

















