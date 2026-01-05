台灣恐成下個委內瑞拉？ 吳思瑤批在野「操作棄台論」：不存在的謬論

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛，引發國際關注。外界擔憂中國恐以美國此舉來合理化其對台行動，而國民黨主席鄭麗文昨(4)日也喊話總統賴清德「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。對此，民進黨立委吳思瑤今(5)日則批評鄭麗文「配合中共敘事，操作疑美論與棄台論」，她強調，將台灣比喻為委內瑞拉，完全是不倫不類。

吳思瑤痛批鄭麗文又在配合中共敘事，操作疑美論與棄台論，在野黨或台灣社會中有心人士操作「今日委內瑞拉明日台灣」的說法，根本就是不存在的謬論。吳思瑤表示，長期在南美撐腰委內瑞拉、與南美威權獨裁政權站在一起的正是中國，他們才是擔心受怕的一方。

廣告 廣告

吳思瑤指出，台灣是世界公認的自由民主、人權與法治政體，台灣也沒有國際級的毒梟政權，更不曾違反人權或人道原則。台灣在國際社會中扮演的是正能量角色，將台灣比喻為委內瑞拉，完全是不倫不類。

吳思瑤強調，任何事件發生後，總會有一股暗黑勢力企圖分化台灣社會、擾亂內部言論。政府應持續關注國際局勢，保護好僑民與僑胞，並協助委內瑞拉過渡轉型為民主政體，維護全球和平與穩定。這正是台灣作為民主國家應承擔的國際責任，若有人配合中國操作疑美論與棄台論，恐怕這些「第五縱隊」早已伺機而動，不斷搞破壞、分化國家。

原始連結







更多華視新聞報導

美國活捉馬杜洛 中國武統學者氣到「自打嘴巴」

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

委內瑞拉變天 中國債權、貿易及投資可能受影響

