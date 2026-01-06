台灣恐成下個委內瑞拉？張景森：中國和北韓才該擔心「斬首」戰

張景森指中國和北韓等極權國家才該擔心斬首戰。資料照 廖瑞祥攝



美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回美國受審，外界關注台灣是否可能淪為下個委內瑞拉。行政院前政務委員張景森認為，該擔心「斬首」戰的是中國和北韓等極權國家，絕非台灣。

張景森昨在臉書粉專「543評論/張景森」發文表示，誰該怕「斬首戰」？他直言答案就是極權國家。張說，談到「斬首戰」，從政權運作的角度看，它測試是一個國家的制度韌性，也就是當權力核心突然消失，國家是否會隨之癱瘓？

廣告 廣告

他認為，對高度集權的威權體制而言，斬首戰是一種結構性威脅。這類政權的決策高度依賴少數人甚至單一領袖，官僚與軍事體系習慣等待指示、避免承擔責任。平時看似高效，一旦核心動搖，決策鏈便可能瞬間凍結，系統陷入觀望與內部猜忌。

他說，更重要的是，威權政權的合法性往往繫於領袖個人的神話或使命，一旦象徵核心受損，接班正當性立刻出現裂縫，風險從內部迅速擴散。

張景森表示，相較之下，成熟的民主體制本就為「個人離場」而設計。清楚的繼任順序、分散的權力結構與制度化流程，使國家不至因單一人物消失而失序，甚至可能在外部衝擊下凝聚社會共識，獲得更大的國內授權與國際支持。

他表示，越是反覆將「斬首」視為紅線並加以渲染的政權，往往越暴露自身的不安。因為只有把國家命脈綁在少數人身上的體制，才會如此恐懼核心受損。斬首戰終究是一面照妖鏡，照出制度本身。他說，該擔心斬首戰的應該是像北韓和中國這樣的國家，「絕對不是台灣！」

更多太報報導

黃國昌爆不爽賴清德要選黨主席 張景森：政治狗仔套選舉劇本

黃國昌回擊張景森「民眾黨的事不用你管」 爆料張不爽賴清德放話要挑戰選黨魁

柯文哲拜會藍綠 張景森：他把民眾黨帶回關鍵的少數