台灣恐成下個委內瑞拉？醫示警美國「違法斬首」埋禍根：給中國侵台做了示範

​​美國總統川普日前發文證實對委內瑞拉發動攻擊，並火速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其夫人，消息一出震驚世界。對此，常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文質疑，美國此舉無疑是違反了國際法，這也間接給中國武力攻台做了示範，只要拳頭大就能決定要怎麼玩。

​美國3日突襲委內瑞拉，生擒委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引發外界震驚。美國總統川普對外宣稱，這些攻擊行動是為阻止毒品流入美國的必要升級手段，並堅稱美國正與販毒集團進行一場「武裝衝突」。部分台派人士認為川普此舉也間接給了中國領導人習近平一個警告，要習近平別想要在台海輕舉妄動，不過也有一派人認為，美國這次的閃電斬首是給解放軍侵台做示範，不少人開始討論解放軍能不能用這招對付台灣。

對此，蘇一峰指出，美國入侵委內瑞拉和俄羅斯攻打烏克蘭，都給出了一個示範，就是在國際間只要拳頭大就可以決定要怎麼玩，中國看了覺得呢？每次只要有打仗，就說自己有利了，烏俄戰爭當時也說今日烏克蘭明日台灣，烏克蘭要贏了台灣也贏了，結果呢？

​蘇一峰提到，現在美國違反國際法直接斬首委國總統，結果青鳥也高潮說贏了，贏在哪裡？聯合國和各國領袖許多指責的是，這種對小國的斬首違反了國際法，什麼都說自己贏了，其他大國不會有樣學樣？要想清楚台灣是大國還是小國？



