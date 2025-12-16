台灣恐成下個香港！黎智英罪名成立 民進黨中國部：不要相信習近平

即時中心／温芸萱報導

香港壹傳媒創辦人黎智英昨（15）日因「串謀勾結外國勢力危害國家安全」罪名成立，最重恐面臨無期徒刑；同時，香港民主黨14日宣布解散。對此，民進黨中國部強烈譴責，指中共以新聞自由與組黨參政為由鎮壓香港，完全背棄承諾，並呼籲釋放黎智英、停止迫害言論與新聞自由。民進黨警告，任何寄望與中共和談或相信習近平的幻想都應清醒，香港已成為極權統治試驗場，台灣也可能成為下一個威權修羅場。

同時,超過30年歷史的香港民主黨於14日宣布解散。

民進黨中國部表示，黎智英創辦媒體、發表評論，民主黨等香港泛民政黨參選，行使公民權利、監督政府施政，這些行為在民主國家都是正常的，但在中共眼中卻成為「勾結外國、顛覆政權」的罪行。中共透過港版國安法與跨境手段，將民主派逐步清除，凸顯其獨裁本質。

自港版國安法通過後，包括香港眾志、民主動力、新民主同盟、民陣、熱血公民、支聯會、社民連等泛民主派政黨陸續解散，本月14日香港民主黨正式停止運作，也象徵香港民主派被徹底清零。再加上近期立法會選舉，親中建制派更要讓路給「國家隊」，香港將只允許「愛國者治港」的單一聲音。民進黨指出，香港已成為中共極權統治的試驗場，也是消滅民主的修羅場。

民進黨中國部強調，任何寄望與中共和談、相信習近平以換取和平的幻想都應徹底清醒。黎智英與民主黨的遭遇警示，類似手段未來可能擴及台灣或中共目標區域。中共承諾從未可靠，唯有實力才能守護民主、和平與繁榮。

最後，民進黨呼籲中共當局立即停止利用港版國安法抓捕、威嚇香港人民，尊重民主與公民社會，釋放黎智英，回應國際社會關切。並警告國際與台灣社會都不該對「與中共和談」、「和平協議」甚至「相信習近平」等主張，抱持任何錯誤的幻想，否則只會讓台灣成為繼香港之後的下一座「威權修羅場」。

