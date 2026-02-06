台灣恐成川習會籌碼？學者示警：中國藉國共論壇操作假民意

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今(6日)舉辦「從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略」座談會。(記者陳政宇攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今(6日)舉辦「從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略」座談會。多位學者指出，國共論壇是中國在「川習會」前的戰略操作，意在形塑台灣民意轉向的錯覺，並營造台灣問題可被「交易」的氛圍，並弱化美國對台政策中關於「民主授權」與「民意基礎」的正當性，對我國家安全構成實質且結構性的挑戰。

東海大學陸研中心主任林子立指出，台灣當前經濟優勢源於全球AI、半導體發展，以及成功融入「非紅供應鏈」。他警告，若台灣再度轉向西進中國，不僅經濟誘因有限，核心技術更有遭逆向工程吸收的風險。

廣告 廣告

林子立強調，國共論壇真正目的不在實質談判成果，而在影響台灣民眾對兩岸關係的認知與選擇，這才是最關鍵的戰場。

國防安全研究院研究員沈明室則觀察到，國共論壇轉型為「智庫論壇」是為擴大產業與學界參與，以學術討論包裝政治目的。若國防特別預算持續遭到延宕，將削弱台灣自我防衛能力與美方信任，進而可能引發美方在軍售與關稅上的政策變動。

中正大學教授蔡榮祥以二戰前納粹瓦解奧地利主權的歷史為鑑，指出「九二共識」等論述是將台灣問題框架為中國內部事務，意圖排除外部安全支持。國民黨將強化國防污名化為「挑釁」，並將對中讓利包裝為「愛台」，是一種顛倒加害與被害關係的敘事操作。

政治大學國關中心副研究員曾偉峯說，該論壇反映了國共在各自利益下的策略性偶合，國民黨評估當前氛圍有利於重啟交流，以此為年底地方選舉及2028大選鋪路；對中共而言，則是推動「機制化交流」與「反獨敘事」，藉由在野黨背書塑造「統一大勢」意象，同時向美國展示其具備影響台灣民意的能力。

前東海陸研中心副執行長洪浦釗進一步提醒，國共論壇的真正受眾並非台灣社會、而是美國，核心目的是在「川習會」前向美方展示其對台掌控力。透過將軍購、關稅與供應鏈安全包裝為「可談判的政治籌碼」，中國意圖弱化台灣民主授權在美國對台政策中的正當性，使台灣被重新定位為美中談判中的可變數。

洪浦釗強調，這並非台灣社會的真實選擇，而是中國在威權體制壓力下的政治表演。中國藉此分化台灣內部，是動搖民主制度與國家利益的結構性挑戰，台灣必須高度警惕。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新聞360》國共論壇成和平假象？揭中共「誘台陷阱」3部曲！他嗆：越交流越糟糕

自由爆新聞》民眾黨火藥桶連環炸！國台辦跳腳參戰慘遭這句話打臉

張雅屏：國民黨就軍演壓力表達台灣人感受 獲中國高層善意回應

眷改條例修正涉圖利掏空國庫 卓榮泰證實「不副署」

