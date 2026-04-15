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台灣恐成美中談判籌碼 趙春山示警：勿讓北京動武有名分
[Newtalk新聞]
國民黨主席鄭麗文日前赴中國並與中國國家主席習近平會面，引發兩岸與美中互動關注。對此，淡江大學榮譽教授趙春山13日於《中午來開匯》指出，未來若美國前總統唐納·川普與習近平舉行「川習會」，台灣問題勢必會成為談判焦點，即使未列入公開議程，也會在檯面下處理。
趙春山表示，北京在台灣問題上的一貫立場，是希望由「兩岸中國人自己解決」，並反對外力介入；但對民進黨政府而言，在兩岸缺乏互信、北京拒絕互動的情況下，只能依賴美國支持。他認為，相較於統獨立場差異，北京更在意的是美國、日本等外部勢力介入台海。
他進一步分析，若未來川習會登場，中方可能會藉由近期兩岸互動，向美方傳達台海已有「和平氛圍」，試圖降低美國對台軍售的正當性。趙春山直言，北京可能會向美方表達「台海我們要和平，你賣武器給台灣幹嘛」，而鄭麗文此行，對中方而言正可作為對美談判的籌碼之一。
從美方角度來看，趙春山指出，北京未與台灣民選政府直接接觸，卻與在野黨互動，勢必引發關注。他研判，美國在台協會未來可能會進一步向國民黨了解相關會談內容，尤其是閉門會議中實際討論的議題，美方不會掉以輕心。
針對兩岸後續發展，趙春山認為，北京近期釋出台灣國際參與空間的訊號，某種程度回應台灣民意關切，但若要真正落實，仍須建立在政府間協商基礎上，在野黨難以單獨推動，除非未來重新執政。
對於台灣內部路線分歧，趙春山指出，民進黨主打「對抗」，國民黨則強調「避戰」，未來選戰主軸恐圍繞「備戰」與「避戰」之爭。他形容，北京端出的是「和平的大餅」，而民進黨則是「對抗的大餅」。
不過，趙春山也對台灣社會氛圍提出警訊，強調兩岸競爭不應演變為「非我族類，其心必異」的對立，一旦走向這種認知分裂，將使北京對台動武更容易取得正當性。
談及備戰議題，趙春山認為，關鍵不僅在武器裝備，更在於社會是否具備承擔戰爭的意志。他指出，「武器是人用的」，若政府要談備戰，必須讓民眾具備在戰時挺身而出的決心，這一點甚至比軍備本身更為重要。
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