台灣恐步南韓關稅後塵？王義川曝「一群人」會讓藍營轉彎！

論壇中心／綜合報導

美國總統川普因不滿韓國國會審查美韓關稅延宕，揚言把對韓關稅從15％調高至25％，美國財政部長貝森特28日也表示，直到南韓國會正式批准相關法案之前，兩國之間將不存在關稅協議。民進黨立法委員王義川表示，國民黨受限於中國壓力，擋不擋關稅左右為難，但「有美國人叫他們阿姨、叔叔、姑姑、阿公、阿嬤」，也許成為國民黨收手的關鍵。

王義川在《台灣向前行》節目中指出，台灣國會要是從中作梗，不依照台美談妥的關稅條件來履行，川普很有可能把那一篇放話的推文「從南韓改成台灣，李在明改成賴清德」。對台灣而言，現在的壓力在台灣國會，而台灣國會的壓力就在國民黨，因為現在國民黨受限於中國的壓力，他們現在左右為難，不知道怎麼辦。

廣告 廣告

王義川直指許多國民黨人士背後有一群人，「國民黨有美國人叫他們阿姨、叔叔、姑姑、阿公、阿嬤」，那些人在美國要買車、念書、申請綠卡、要有移民監等，那些人在美國有沒有誠實繳稅？所以這些人會心想「我真的不能惹火美國，我們乖乖的就好」，這些人也許在討論關稅時，他們就會收手說「要趕快放行」。

王義川指出，尤其又以立法院副院長江啟臣最為明顯，第一天很囂張說「要嚴審」，當晚出席捷安特尾牙就被董座致謝並拜託「一定要通過15%關稅協議」，導致江啟臣壓力很大，才又改口說「還沒送進立法院」。王義川呼籲，約莫這一兩週、農曆過年前，應該就會簽署台美關稅協議了，協議交到立院手上之後，韓國瑜立刻發布新聞「早上9點立委全部集合，9點05分一讀、二讀、三讀直接通過」，如此一來功勞就全歸國民黨了，但要是再拖1、2個月，拖到川普說「台灣和南韓一樣都在整我」時，關稅協議搞不好就要取消了。

原文出處：國民「擋」恐讓川普怒加關稅？王義川曝「一群人」會讓藍營轉彎！

更多民視新聞報導

蘇巧慧緊咬李四川只差1.5% 邱明玉揭2指標：藍焦慮爆表！

Lalamove標中國台灣 他：打臉國內政客「偷換1概念」！

李四川穩贏新北？媒體人指「2關鍵」恐翻局勢

