「台灣恐沒有2028」！李忠憲舉3國家案例揭「制度警訊」：民主不是一夜摧毀的「而是一步一步遭合法掏空

國民黨與民眾黨近日於立院以人數優勢，推動《財劃法》、反年改修法、不在籍投票等多項爭議法案，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。對此，成功大學電機系教授李忠憲今（13日）以委內瑞拉、喬治亞、匈牙利等國家內政為例，直言「如果沿著現在這條制度與政治路徑走下去，台灣真的沒有 2028」。

李忠憲今日於臉書以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題發文表示，很多人一聽到「台灣沒有 2028」，第一個反應就是反感，然後假裝自己還身處承平時代。他說，一旦以「台灣沒有 2028」這個前提思考，很多看起來荒謬的選擇，反而都變得「合理」起來。

廣告 廣告

李忠憲表示，假裝看不見、什麼都想防守、沒有優先順序，「國防武器、洗中國人法案、小服貿自經區、年金改革、國家預算......全部都要、全部都不放，還以為時間站在我們這一邊」、「要不然找一些事情來做，例如用自然人憑證連署公投來救國」。

李忠憲指出，這種「只要還在做點什麼，就不必承認失敗」的心態，他私人生活中見過一次。他回憶，「我爸在台大醫院的最後時刻，他在外科手術失敗之後，醫生把我叫進去手術房，指著他打開的肚子給我看，說很抱歉、癌症已經擴散，我不記得我怎麼走出手術房」。

李忠憲續指，從手術房出來之後，他立刻打電話給在台大醫院當教授的學長，幫忙爸爸轉診到腫瘤科醫師，改用化療看是不是能夠處理病情。李忠憲說，學長應該有很多處理這種事情的經驗，重點不是治癒，而是帶著病痛活下去，「醫生有時候治療的不是病人，而是身邊的家屬」。

李忠憲表示，「只要還有治療就會有希望，但真的是這樣嗎？」他點出，大罷免與接連的政治挫敗，至少已經清楚告訴我們一件事，「這個國家的制度警報，響到震耳欲聾了」。

李忠憲說，「歷史從來不會因為我們選擇忽視，就自動轉彎」。他提及，最近諾貝爾和平獎的頒獎過程其實非常戲劇化，幾乎像一部政治驚悚片，來自委內瑞拉的公民社會代表，在得獎前仍遭政權監控，新聞說是遭美國的軍機護送離開，「而真正的反對派領袖，至今仍被關押、被禁止參政」。

李忠憲直指，這不是歷史，是現在進行式。他表示，委內瑞拉今天仍然有選舉、有投票，但國際社會早已承認，「那是一個有選舉、沒有民主的國家」。

李忠憲表示，如果把目光拉遠一點，看三個彼此毫不相干、卻走上相似道路的國家，委內瑞拉、匈牙利、喬治亞，就會發現一件事，「民主不是被一夜摧毀的，而是被一步一步、合法地掏空的」。

李忠憲列舉上述三國「民主遭掏空」的過程：

一、委內瑞拉

前委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chavez）不是靠坦克上台，而是靠選票，他沒有廢除民主，而是不斷強調自己「更民主」。查維斯先改寫規則，「司法變成忠誠者的法庭，國會被合法繞過，媒體被切斷資源，反對派被貼上『不愛國』標籤」。李忠憲說，「等人民意識到不對勁時，選舉還在，但已經換不了政權」。

二、匈牙利

不是軍政府，是歐盟成員國。奧班用國會多數修憲、掌控司法、集中媒體，把反對者說成「外國勢力代理人」。一切合法、程序正確。歐盟自己都承認，「這是一個選舉式威權的國家」。

三、喬治亞

沒有強人，只有一群看似溫和、實則親俄的政治菁英。慢慢阻擋司法改革、削弱反腐、攻擊公民社會，「國家還在，主權卻被一點一點搬走」。

李忠憲指出，把這三個案例放在一起，結論其實很殘酷，「民主不是被敵人奪走的，而是被一句『再等等看』讓出去的」。李忠憲直言，台灣現在最危險的，不是明天會不會被武力攻擊，「而是太多人仍然相信：制度會自己修正、再撐一屆看看、反正還有下一次選舉」。

但是，李忠憲點出，歷史一次又一次證明，「當大部分人意識到沒有下一次時，通常已經沒有選擇了」。不過，李忠憲點出，可能可以抓住的稻草，竟然是美國，「連 AIT 處長古立言都公開表示願意到立法院報告台灣向美國軍事採購的預算案」。

李忠憲認為，這代表台灣內部的制度制衡，已經遭美國懷疑是否還能正常運作。他說，從總統、民進黨，到每一個仍然相信「還有下一次」的一般民眾，如果不把「台灣沒有 2028」當成思考的前提，那它就不會只是警告，而會成為現實。

最後，李忠憲示警，「當我們把所有希望寄託在『還能再做一件事』上時，往往正是拒絕承認制度已經走到臨界點的時候」。他喊話，「現在應該開始思考：要放棄什麼了」。

（圖片來源：新聞放鞭炮）

更多放言報導

藍白挾人數優勢「不在籍投票逕付二讀、反年改三讀通過」...李忠憲藉羅素金句喊話：不否認現實危險、 不放棄理性分析、不把自己獻祭給情緒

張啟楷將參選嘉義市長...李忠憲提「張認識40年同學」斥其遭權力腐化神速：不知是他真實自我，還是一具迎合權力的外殼