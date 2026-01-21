台灣恐簽「緊箍咒」？陳鳳馨示警後果：你敢跟美國槓嗎

卓榮泰(左)強調5000億美元說法是絕對錯誤，但被盧特尼克(右)訪談原話影音打臉。（合成圖／示意圖／黃世麒攝、路透）

台美關稅談成15％，但美國商務部長盧特尼克明言，台灣對美投資高達2500億美元加2500億美元，且僅是「頭期款」，引發掏空台灣疑慮。媒體人陳鳳馨示警，台積電先前承諾投資1000億美元，就源於跟拜登政府簽下的緊箍咒，還有學者洗地稱不用擔心將來，怎麼可能？

陳鳳馨21日在《頭條開講》節目質疑，她通常不太願意批評學者，但必須說，有人為了討好政府，正在幫我們洗腦一個很奇怪的想法：反正現在不會發生的事情，你就不用擔心！十年後才會發生，你擔心什麼？「所以十年後他不在位子上了，我們就不用去關心了嗎？」

陳鳳馨表示，這很明顯是一個短多長空的協議，你白紙黑字簽下去了，就算川普沒有要求你今天就做到，就算川普政府換人了，民主黨政府出現，他不會拿著白紙黑字要求台灣認帳嗎？

陳鳳馨提到，別忘了，前陣子盧特尼克還非常得意地跟大家講說，因為台積電跟前任拜登政府簽的協議中有DEI（多元、平等、包容），台積電違反了，所以逼迫台積電答應了1000億美元投資。但川普一向反對DEI！「所以你簽下的白紙黑字，就會成為你永遠的緊箍咒！」

「我先說，是2500億還是5000億？當然是5000億！」陳鳳馨直言，簡單說就是台灣的民間投資加總起來，就是要到美國去投資5000億美元！「你算術不會算嗎？」台積電，以及台積電能夠「動員」的企業，她認為，已經承諾的是2500億美元。就是台積電自己承諾的1000億美元之外，在亞利桑那州另外買的土地，可能要再蓋4到5個廠，大概也需要接近1000億美元。剩下的500億美元，可能是供應鏈相關的企業。

陳鳳馨指出，所以前面不需要政府擔保，他們自己有足夠的財務能力到美國投資。剩下的2500億美元，實在是民間不見得有那麼多企業有財務能力到美國投資，也沒有那麼多擔保品可以去借錢，這時政府用信用保證的方式，「要求」各個企業去投資。別忘了歐洲答應的也是這種情況，韓國答應的2000億美元也是這種情況，日本答應的全部都是這種情況。「可是對美國而言，你答應的，就是你要做到的！」

陳鳳馨直呼，我們答應了2500億美元投資，然後說「他不一定會去」？你認為台灣敢就這種事情，去跟美國槓嗎？怎麼會有學者認為說：我們簽完了，沒事，無所謂！以後投資不會那麼多，跟我們政府無關？「這樣的話，那你答應一兆美元就好了！做不到就做不到？」

