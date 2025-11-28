台灣情勢最新民調！逾53%滿意施政、65%認現有國防戰力不夠...數據揭3挑戰、藍綠都不滿政治惡鬥

台灣勵志協會(TIA)周五(11/28)發布最新「台灣情勢調查」民調顯示，有53.5%對政府施政表現表示滿意，略高於不滿意的45.8%。 調查顯示，53.5%民眾對政府施政表現滿意，高於不滿意的45.8%；然而，在國防信心方面，高達65%民眾認為台灣國防不足以保護國家安全，其中30至49歲中生代族群憂慮程度有7成。 此外，61.7%民眾認為中國對台思想滲透情況嚴重，社群平台與網路言論被視為最主要滲透管道。 但調查也指出，台灣社會當前面臨「對政治對立的反感」、「對物價壓力的感受」以及「對國家安全的高度危機感」三大挑戰。

台灣勵志協會發布民調 6成5民眾認為國防戰力不足

台灣勵志協會周五發布11月「台灣情勢調查」，針對政府施政、經濟、國防安全及兩岸議題進行全面性民意調查，並舉辦記者會，邀請TIA執行長賴榮偉、東吳大學政治系副教授陳方隅、國策院執行長王宏仁解讀。

其中在國防信心方面，僅33%民眾認為台灣國防戰力是否足夠，共65%認為不足，其中非常不足27.8%，不太足夠37.2%；政黨傾向交叉分析部分，民進黨支持者有63.8%認為不足，國民黨支持者64%，民眾黨支持者高達74%。

陳方隅建議，下次可進一步詢問認為不足是希望增加還是減少，因民眾黨或無政黨傾向者中，可能有人認為「不足就算了，乾脆投降」。他說，這也告訴政府單位必須加把勁，即使民進黨支持者，認為充足的也僅35.5%，若下次再問「足夠是指有信心，還是不要再多買武器」或許會有不同結果。

賴榮偉補充，30至49歲中生代族群中有七成認為國防不足，大家都體認到國防不足，但有家庭負擔的中生代更如此認為。

▲台灣勵志協會（TIA）執行長賴榮偉。鄭鴻達攝影

對國軍信心會影響自我防衛決心 陳方隅建議加強民眾國防信心

關於國防不足的原因，陳方隅指出，三原因比例接近，軍備裝備不足30.7%、軍力不足37.3%、國際支援度不足30.4%。他分析，民進黨支持者認為裝備不足比例達40.4%，相對較支持軍購案，但國民黨支持者認為軍力不足的比例更高。

陳方隅分析，他認為可能是因長期受中國資訊戰影響，認為台灣寡不敵眾、一定會輸，應該去談判、和談或投降，因此政府單位在民間溝通時需特別注意這點。

陳方隅強調，研究顯示，對國軍信心會直接影響自我防衛決心，因此當大家看到認為國防足夠程度僅33%時，這會影響自我防衛決心，也就是若中共使用武力，是否要抵抗到底。他認為這告訴政府還需加強，這會直接影響自我防衛決心。

▲東吳大學政治系副教授陳方隅。鄭鴻達攝影

對於若兩岸發生軍事衝突，民眾認為美國是否派兵協防台灣的相信程度，相信美國會派兵協防的比例為36.9%，不相信為60.9%；分析政黨比例，認為美國不會派兵者，國民黨支持者有8成，民眾黨支持者同樣有8成以上，民進黨支持者則為34.8%。

陳方隅相對樂觀地表示，美國會否派兵不是台灣能掌握的，據研究顯示，以前民眾認為美國會派兵，就會有信心自我防衛，現在是愈來愈多人不管是否認為美國會派兵，「都會想要自我防衛。」

陳方隅說，即使現在對美國派兵協防相信程度處於低點，原因或許是美國總統川普講了些對台灣不利的話，但這不會影響台灣人的自我防衛決心，且不管川普講什麼，也不會影響美國政策，更可看到美國國務院、國防部對台灣支持日增。

逾6成民眾認為中國思想滲透嚴重 學者：應注意村里長旅遊招待與宮廟

至於中國思想滲透調查，認為嚴重者有61.7%，不太嚴重者36.4%。經政黨交叉分析，民進黨支持者有86.4%認為嚴重，國民黨36.5%，民眾黨54.5%；至於中國思想滲透體現在哪些方面？認為是社群平台與網路言論者逾七成、媒體45.9%，其他包括政黨、學術交流、宮廟、村里長招待旅遊等。

陳方隅點出，認為是村里長招待旅遊者有16%值得注意，代表有16%民眾自身或看到他人有此經驗。他透過自己的經驗表示，他住在台北市中心，也會收到村里長統戰團簡訊，顯示統戰團其實相當普遍。他也提到，此外，認為透過宮廟有8%，若換算成受影響人口比例也很高。

陳方隅提醒，對政府單位而言，最重要的意涵是並非反對交流，也沒要封禁所有中國網路平台、社群媒體、招待旅遊或寺廟，但須向民眾說明這些事情可能有統戰成分，類似打疫苗，要告訴大家背後有統戰，「不要傻傻地以為只是單純旅遊。」

施政滿意度逾5成3 不滿意族群對房價特別敏感

該民調顯示，在政府施政表現方面，滿意部分共53.5%，不滿意45.8%。王宏仁分析，這對目前執政相當難得，因為通常新政府執政後民調都會下滑，但現在民眾滿意程度整體仍大於不滿意程度。

王宏仁進一步分析，在年輕族群或年紀較大範圍，不滿意程度相對於主要青壯年族群（30至50歲）會比較低。他認為，這是因青壯年族群是各家戶主要經濟來源依賴對象，對執政會比較敏感，不滿部分，則對房價問題特別敏感。

在政黨分析部分，國民黨和民眾黨支持者對政府不滿意程度遠高於民進黨支持者，有逾七成對執政表現相當不滿；在縣市方面，六都中桃園市對現在執政黨滿意程度最低。王宏仁認為，這可能是為了選舉，某種程度對執政黨有不認同或仇恨值。

▲國策院執行長王宏仁。鄭鴻達攝影

逾5成民眾因政治惡鬥對施政不滿意 王宏仁：無論藍綠都不滿朝野現況

至於施政不滿意原因，有51.1%的民眾認為「政治惡鬥」是首因，王宏仁強調，平心而論，施政滿意度與政治惡鬥無邏輯關係，理論上民眾應該思考政府執行政策好不好，但他認為目前政治惡鬥至少有一半責任應由在野黨負責。

王宏仁表示，民眾對政治惡鬥表態時，或許很大程度是批評在野黨國會亂象，但即使是支持國民黨傾向的民眾，最不滿意的也是「政治惡鬥」問題。他認為，這某種程度也可解讀為，即使是深藍或偏藍民眾，也不喜歡現在朝野狀況。

4成5認為經濟狀況算好 物價、貧富差距因素大於兩岸議題

經濟狀況方面，認為還算好或還不錯者45%，認為不好54%。王宏仁表示，大部分人認為物價太高是主要問題，第二是貧富差距問題，兩岸關係問題並非被認為是問題最重要部分，排在倒數第三、第四。

王宏仁認為，這也顯示兩岸關係問題常被在野黨認為是現在執政黨處理最不好的地方，但民眾並沒有這樣覺得，反認為這是很後面的問題，次於物價、貧富差距等議題。

賴榮偉認為，女性對經濟感受度很正向，因女性通常較關注日常生活，所以反而較肯定經濟。但他表示，政府施政方面滿意多於不滿意，經濟方面可能剛好相反，可以說「國家政府治理方向是對的，只是在經濟上要再加把勁。」

賴榮偉對此次民調做出結論表示，「人民看見了威脅，也看見了努力」，六成民眾知道中國思想滲透嚴重，七成中生代擔心國防不足。他強調安全是和平的根本，穩定是民主的根本，生活是人民的心，台灣現在未來要做的就是「不逃避、不妥協、不退讓。」

本此調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，調查期間為114年11月3日至11月8日，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。調查對象為全國各縣市20歲以上民眾，採分層隨機抽樣，住宅電話與手機樣本各600份，共完成1200份有效樣本。資料依全國20歲以上人口之性別、年齡、教育程度、電話使用類型及縣市進行加權處理。在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。

