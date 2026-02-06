台灣情治人員驚傳在陸被捕！陸國安部證實：吸收大陸人「組黨結社」

大陸國家安全部今曝光3起國安案件，其中一起驚傳有台灣人被捕，通告指出，一名大陸民眾遭一名台灣情治人員利用，在網路「組黨結社」，且在線下「違規集會示威」，觸犯顛覆國家政權罪兩人皆遭逮捕。

香港《文匯報》報導，大陸國家安全機關指出，「境內人員彭某某因長期接受境外反華敵對勢力滲透影響，逐漸形成了反動思想，並被台灣情治機關人員李某某利用，在網絡（網路）組黨結社，在線下違規集會示威。」

報導表示，「殊不知，他們的猖狂舉動早已被國家安全機關納入偵察視野，在固定相關證據後，依法對彭某某、李某某實施抓捕。」報導引述負責偵辦的警方人員余強透露，「犯罪嫌疑人到案後，境外反華敵對勢力妄圖持續施壓，但專案組成員頂住壓力，不向任何企圖危害我國家安全的犯罪勢力妥協。」

報導指出，最終公開審理李姓、彭姓人員，「彭某某、李某某因犯顛覆國家政權罪受到了法律的嚴懲。」

報導並披露另2起案件，其中一起為查獲一批關聯性強的網路「水軍」帳號，活躍於大陸境內外，另一起是「境外敵對組織蠱惑境內人員」赴海外，進而被當地極端武裝分子綁架殺害的惡性事件。

