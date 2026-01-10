中央社

台灣愛心跨越千里 捐輪椅助土耳其身障兒 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台灣捐贈輪椅給土耳其身障兒童，駐土耳其代表黃志揚（右2）、土耳其國會議員畢黎紀（Bilal Bilici）（右1）、吉漢（Ceyhan）代理市長尤迪茲（Sevil Aydar Yildiz）（右3）9日共同出席捐贈儀式。（駐土耳其代表處提供）

中央社記者李晉緯新德里傳真 115年1月10日

台灣愛心跨越千里 捐輪椅助土耳其身障兒 台灣捐贈輪椅給土耳其身障兒童，駐土耳其代表黃志 揚（右2）、土耳其國會議員畢黎紀（Bilal Bilici） （右1）、吉漢（Ceyhan）代理市長尤迪茲（Sevil Aydar Yildiz）（右3）9日共同出席捐贈儀式。 （駐土耳其代表處提供） 中央社記者李晉緯新德里傳真 115年1月10日
台灣愛心跨越千里 捐輪椅助土耳其身障兒 台灣捐贈輪椅給土耳其身障兒童，駐土耳其代表黃志 揚（右2）、土耳其國會議員畢黎紀（Bilal Bilici） （右1）、吉漢（Ceyhan）代理市長尤迪茲（Sevil Aydar Yildiz）（右3）9日共同出席捐贈儀式。 （駐土耳其代表處提供） 中央社記者李晉緯新德里傳真 115年1月10日

其他人也在看

曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前25
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」　下週回暖飆27度

好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」　下週回暖飆27度

持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前19
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市　敗因竟是「他」

國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市　敗因竟是「他」

即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。

民視 ・ 11 小時前531
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」

首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」

生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。

民視 ・ 1 天前10
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通　姊妹失控竟打起來

祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通　姊妹失控竟打起來

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前94
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」　粉專：明晚0°C線壓境

今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」　粉專：明晚0°C線壓境

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前發表留言
腹脹噁心掛急診！　醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU

腹脹噁心掛急診！　醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU

醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...

CTWANT ・ 1 天前18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」

冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」

還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天　中南部恐更極端

三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天　中南部恐更極端

低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」　還可能出現颱風

冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」　還可能出現颱風

氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...

CTWANT ・ 3 小時前3
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權　無奈發聲：公道自在人心

赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權　無奈發聲：公道自在人心

陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。

中天新聞網 ・ 4 小時前34
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！

祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！

大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。

中時新聞網 ・ 1 天前55
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元

保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元

生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。

民視健康長照網 ・ 4 小時前11
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去

田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去

金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前53
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長　盼南台灣攜手合作

黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長　盼南台灣攜手合作

即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。

民視 ・ 9 小時前86
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷　一路冷到「這天」

明日又有冷氣團！3區域轉濕冷　一路冷到「這天」

今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂

為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂

你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前2
網球》暌違19個月冠軍到手！　謝淑薇組合布里斯本奪首冠「要好玩，新賽季不要有壓力啦！」

網球》暌違19個月冠軍到手！　謝淑薇組合布里斯本奪首冠「要好玩，新賽季不要有壓力啦！」

謝淑薇等待了長達19個月冠軍終於到手了！謝淑薇與奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko，拉脫維亞）組合今在布里斯本國際女網賽雙打決賽中，經歷61分鐘激戰後以直落二打敗了大會第3種子布克沙(Cristina Bucsa，西班牙)／培瑞茲(Ellen Perez，澳洲)後，兩人第四度挑戰終於合力首度舉起雙打冠軍盃，同時這也是謝淑薇等待了長達19 個月以來的人生第36座雙打冠軍！謝淑薇上次冠軍已經得回溯到2024年6月在尹斯特本賽搭檔梅兒騰絲(E.Mertens)所獲得的冠軍，去年雖然與奧絲塔朋科搭檔了一整年並且在包澳網、溫網等三站大賽中都打雙打決賽，但可惜都與冠軍無緣，今兩人終於一圓合體冠軍夢，賽後兩人也都直呼開心可以合作，謝淑薇不改「薇氏風格」說：「很開心有奧絲塔朋科可以一起玩，我們也真的很享受在這裡的比賽，我也希望我們在今年有更多的比賽，但不要有壓力啦！」布里斯本賽是謝淑薇／奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko，拉脫維亞）組合今年新賽季的首站賽事，不料就傳來佳音。今兩人決賽對手是布克沙／培瑞茲是今年開始合作，兩人的雙打世界排名也都在世界前二十之外。第一盤一開始，謝淑薇組合

麗台運動報 ・ 1 小時前6
撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走

撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走

[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」 宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。 中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。 日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。 《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。 日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若

新頭殼 ・ 7 小時前72
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信　身分疑寵物訓練師

蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信　身分疑寵物訓練師

蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前29