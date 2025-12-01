台灣愛滋人數創22年新低！醫護近7成「過度防護」迷思

疾管署今日（1）舉辦114年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會。（疾管署提供）

我國愛滋防治有成，疾管署估今年愛滋人數將低於900人、創22年新低，將持續透過篩檢、追蹤治療，找出更多感染卻不自知的民眾，目標明年感染人數降至800人以下。不過，專家指出，仍有高達近7成醫護存在過度防護迷思，籲加強宣導教育，營造友善醫療環境。

疾管署統計，我國愛滋疫情自107年起呈下降趨勢，今年截至11月，新增本國籍愛滋通報感染人數為810人，較去年同期918人減少108人，下降11.8％。另，我國113年愛滋防治成效指標為「92-96-95」，即92％感染者知道自己感染、96％已知感染者接受治療、及95％接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」。

記者會特別邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演，期望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視，彰顯包容與尊重價值。（疾管署提供）

疾管署長羅一鈞指出，預估截至今年年底，愛滋新增感染人數會低於900人，較去年下降15％左右，創下22年以來新低。明年目標新增感染人數降至800人，因此，公費「PrEP」（暴露愛滋病毒前預防性投藥）將從8000擴大至9500人次，全台友善醫療院所也將由21家增加到63家。

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會今也公布《醫事人員愛滋認知度調查》第二年報告，94.9％醫事人員願意為感染者提供照護，然而，仍有68.4％認為需要更高規格防護、42.4％對預防措施存在誤解，如將感染者排最後就診、多帶一層手套或口罩等，顯示醫事人員過度防護迷思仍存在。

台灣愛滋病學會理事長盧柏樑表示，台灣自2013年以來零職業感染案例，證明無論感染者是否達「U=U」，標準防護措施已足以保障醫事人員安全，「真正會傳染的不是病毒，而是恐懼與誤解」，希望透過持續教育，讓醫事人員了解標準防護的充分性。

疾管署提醒，應落實安全性行為（正確使用保險套及水性潤滑液），以有效預防愛滋等性病。雖然我國愛滋防治成效顯著，但仍有約8％感染者未知自身感染狀態，鼓勵民眾藉由多元篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢、匿名篩檢服務。

疾管署表示，為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費優惠。今年7月起疾管署啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲(含)以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。

