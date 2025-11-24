台灣愛滋感染者逾3.6萬！今年病例下降11％ 防治有成

響應12月1日世界愛滋日，台灣愛滋病學會今日舉辦「2025世界愛滋日 簡單愛 開啟醫病共享對話」記者會。（李念庭攝）

疾管署統計，截至2024年底，台灣愛滋病感染者已超過3.6萬人。醫師指出，我國今年愛滋感染病例較去年下降11％，以25至35歲減少最多，疾管署2027年將提出愛滋防治白皮書2.0，強化事前預防，包括普及預防性投藥與篩檢可近性；同時，也要強化醫病共享決策，以個人化治療提升病人治療順從性。

台灣感染症醫學會監事、衛福部愛滋病防治委員會委員林錫勳表示，我國自2018年起，連續6年愛滋病感染者持續下降10～25％，去年雖微幅成長，但今年截至9月底，已比去年下降11.2％，其中，減少最多的是25～35歲，也就是過去感染者最多的年齡層，顯示今年防治有成。

林錫勳指出，疾管署積極更新《愛滋防治白皮書》，目前正在做第一個5年計畫，2027年預計推出第二個5年計畫，將愛滋病、性傳染病、M痘結合，強化愛滋病「治療」與「預防」，希望強化服務涵蓋率、推動更多元預防。

林錫勳說明，暴露前預防性投藥（PrEP）普及化與提升 HIV檢測可近性，是降低新發感染的2大關鍵，透過更多元PrEP選擇、增加公費補助名額、更友善環境等，提高預防意願及覆蓋率，也要降低污名、促進資訊普及、提升檢測可近性，讓更多高風險族群願意及早檢測、及早介入。

林錫勳說，也有些年紀較大的女性，從來沒有認為自己有感染風險，直到發病才發現，這就叫延遲診斷、延遲治療，也很可惜，如果早點篩檢就可以早點治療、避免發病，過去台灣延遲診斷比例約為30％，未來希望可以進步到20％以下。

林錫勳說，台灣在全球HIV防治指標中持續領先，三項「95指標（知道自己感染、接受服藥、服藥後達病毒量測不到）」達成值分別為92％、96％、95％，高於全世界86％、89％、93％。

其中，台灣在第三個95仍有努力空間，要達到「U=U」（感染者體內HIV病毒量持續小於 200 就不具傳染力），林錫勳指出，關鍵在於病人要提升服藥順從性，透過「醫病共享決策」、個人化治療，有望提升防治效果。

台大醫院內科部主治醫師謝思民表示，抗病毒藥物治療十分有效，只要每天「規則服用」，就能發揮效果，測不到病毒、也沒有傳染力。然而，醫師根據專業開立處方，病人可能不見得認為適合，每個人有不同體質、生活習慣、工作型態，透過醫病共享決策，感染者不再只是被動服藥，而是醫病共同參與，患者能和醫師一起討論最適合自己的個人化治療，提升治療順從性。

