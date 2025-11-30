台灣愛滋防治領先全球 捷運「U=U」列車啟航

明天就是12月1日世界愛滋日，台灣積極防治愛滋。根據衛福部疾管署最新統計，今年1至10月愛滋感染者新增通報數為744人，較去年同期減少89人，降幅達11%。

儘管防治成效顯著，但社會偏見仍是挑戰，為此，台灣愛滋病學會等單位攜手推出台北捷運「無懼愛滋」主題列車，強調「同處一室、共用手拉環」皆不會傳染，期盼透過科學實證打破污名。

防治指標達「92-96-95」疾管署：成效優於全球平均

疾管署副署長林明誠指出，台灣正朝向聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）提出的「95-95-95」目標邁進。2024年台灣的防治指標已達到92-96-95（即92%感染者知情、96%服藥治療、95%病毒量受控），這項成績優於全球平均的87-89-94。

林明誠表示，這顯示近年推動的預防、篩檢、治療及衛教宣導策略奏效，未來將持續推廣「以尊重、接納的態度，認知預防的重要性、早期診斷早期治療」的理念。

林明誠表示，未來將持續推廣「以尊重、接納的態度，認知預防的重要性、早期診斷早期治療」。（圖／台灣吉立亞提供）

醫學證實U=U：測不到病毒就不具傳染力

「科學已證明愛滋病毒感染及病毒量可以被有效控制，但社會偏見仍是防治的最大障礙。」台灣愛滋病學會秘書長林冠吟醫師強調，國際醫學共識U=U（Undetectable=Untransmittable）已經獲全球認可。

林冠吟醫師說明，感染者只要穩定服藥，並維持至少六個月測不到病毒量，就「不具傳染力」。這不僅大幅降低傳播風險，更讓感染者擁有與一般人相同的壽命與生活品質。唯有去除歧視，才能讓感染者安心接受治療，落實防疫最後一哩路。

板南線「無懼列車」啟航破除共用手拉環迷思

為讓科學知識走入日常，台灣愛滋病學會、愛滋感染者權益促進會與台灣吉立亞醫藥（GileadSciences）合作，打造「無懼愛滋、去除歧視」捷運主題列車，即日起至12月23日止，將於人潮最密集的台北捷運板南線行駛。

車廂內設計結合生活化場景，直接在手拉環、車壁寫上「同處一室、拉同個手拉環、近距離交談都不會傳染愛滋病毒」等標語。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，捷運象徵日常生活，許多感染者即使病毒量測不到，仍因職場或親密關係的壓力不敢公開身分。「我們希望讓大眾理解U=U，不再用異樣眼光看待，簡單的日常接觸根本無需恐懼。」

台灣吉立亞醫藥總經理CathySu與台北市青年局局長周羿希也共同呼籲，愛滋已是可控制的慢性病，期盼透過公共空間的對話，打造一座更有知識力、零歧視的友善城市。

什麼是U=U？指「測不到病毒量（Undetectable）=不具傳染力（Untransmittable）」。當感染者穩定服藥，血液中病毒量低於檢測極限（通常為200copies/mL）持續6個月以上，即不會透過性行為將病毒傳給伴侶。

這些行為「不會」傳染愛滋：❌擁抱、握手、親吻❌共用馬桶、手拉環、門把❌同桌共餐、交談、咳嗽❌蚊蟲叮咬