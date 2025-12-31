台灣愛滋、淋病通報降 年輕人梅毒卻增9％？感染科權威：比篩檢更重要的是「鑑別」

15至24歲梅毒通報上升，醫師強調，篩檢之外，更重要的是專業鑑別，避免造成不必要的恐慌與過度治療。（圖片來源／freepik）

疾管署30日指出，梅毒染疫以15至24歲最顯著，今年1到11月就比去年同期增9%，疾管署明年將擴大24歲以下梅毒篩檢服務，預計可提供1萬人次梅毒篩檢。

疾管署最新監測資料顯示，今年截至11月30日，全國新增愛滋病毒感染810例、淋病5,873例，皆較去年同期（918例和7,077例）分別下降12%與17%，但梅毒新增達9,072例，較去年同期的8894例，略升2%；且疾管署進一步分析發現，其中「15至24歲」年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期的1587例，上升達到9%。

不過這個統計結果，讓人不禁好奇，現今醫療這麼進步，為什麼梅毒至今仍未消失，反而在部分年輕族群中有上升趨勢？是否還有哪些被忽略的感染途徑？

梅毒血清陽性不等於正在感染

長期投入感染症、性病與公共衛生研究的感染科權威王任賢，接受《信傳媒》電訪時先指出，他也觀察到這個現象，「但這個要看疾管署的通報條例到底是否正確，有沒有提到是『急性感染』還是是『沒有消失的血清反應』？這個很重要，一定要搞清楚！」

他強調，這兩件事情如果沒有分清楚，資料就會失真。

王任賢解釋，「因為梅毒在愛滋陰性的人身上，是非常容易治療的疾病，只要吃過藥就會好。我以前在高雄做過研究，平均大約100個梅毒血清反應陽性的人裡面，真正有『活性梅毒』的只有不到10%。」

換句話說，9成以上只是血清標記，並不是正在感染的梅毒。

「如果疾管署的通報只是用血清來報，沒辦法把急性梅毒跟梅毒血清反應兩個鑑別出來的話，那這個數據就是錯的。」

愛滋下降、只有梅毒上升？專家：數據應回頭檢討

所以目前數據上升，可能不是「真的感染增加」？

「對，其中一個原因是檢驗試劑更換了。」王任賢指出，最近梅毒血清試劑的敏感度變得非常高，高到幾乎每個人都會被驗出來。「當初疾管署使用的診斷標準，其實是我當年參與制定的，血清數值要高到一定程度以上才算數。但現在換了試劑後，幾乎全部都超過門檻，這時候通報制度卻沒有跟著調整，結果數字自然暴增。」

他表示，這在感染症流行病學裡面，叫做「假爆發」。

「假爆發就是不是疾病真的增加，而是診斷或通報方式改變造成的假象。」他指出，台灣過去在腸病毒也發生過類似情況，「以前腸病毒重症要報、輕症不用報，重症要報時需經過專家小組人工鑑定、開小組會議，後來改成書面鑑定，病例數就立刻暴增，立法院還因此質疑過，怎麼做了那麼多措施還爆發。」

王任賢表示，梅毒現在的情況非常像，試劑一換、標準沒改，數字就假性上升。「這時候在政策上、通報上，就需要調整。」

這也就是為什麼只有梅毒上升，其他性病卻下降。

王任賢分析，如果真的是性行為風險增加，那愛滋、淋病應該一起上升，不會只有梅毒上升，這種「單一疾病異常上升」本身就代表資料有問題。

當檢驗試劑更敏感、通報標準卻未調整，病例數可能出現「假爆發」，專家呼籲防疫數據需同步校正解讀。（圖片來源／信傳媒編輯部）

血清一輩子都在，但傳染力不一定在

問到為什麼很多梅毒患者沒有明顯症狀，卻仍具有傳染力？在防疫上還有哪些具體作為？

王任賢強調，「沒有真正數據的時候，就不能這樣講。因為梅毒一感染後，血清永遠存在，所以前面問題就這樣來的，你一直抽血清來看，它永遠存在。」要如何認定，是一個複雜的過程，需要高度專業判讀、深入病史詢問，包括有無治療過、感染過、抗生素使用、發疹過等，才能判定梅毒活性。

他表示，感染是一時的，那時會有傳染力，但血清陽性是一輩子的。「所以其實最標準的方法是認定有沒有『症狀』，但他們都不是用症狀去通報，只用血清。」

王任賢舉例，就像麻疹一樣，不能因為一個人有麻疹抗體，就說他現在正在感染麻疹、會傳染。「梅毒真正有傳染力的是『有症狀的急性感染期』，血清陽性≠正在感染； 血清陽性≠有傳染力。如果不區分，防疫就會完全錯亂。」

另外，針對愛滋病人，現行規定是半年或4個月抽一次血，「不穩定的4個月抽一次血、穩定的6個月抽一次血，抽血的時候就一定要查梅毒。」

王任賢解釋，梅毒在愛滋病人身上無法根治，治療也不會好，還會不定期再發，所以疾管署要求每個醫院對每位愛滋病患定期追蹤。「不過梅毒在一般人身上，症狀治療後會好，只是血清永遠存在，但不會在身體裡面留根。」

他強調，現在國家的愛滋人數是在掉的，代表政策是很正確的、做得很好，「那梅毒會增加就知道裡面有問題，不在於性行為，而是數據出問題，這兩個病是在一起的。」

梅毒僅透過性行為傳播，年輕族群篩檢重點在「鑑別」

針對曾有不安全性行為、但沒有明顯症狀的年輕族群，王任賢認為，篩檢仍有其價值，但更重要的是後續的專業判讀，包括是否曾出現典型症狀、是否接受過抗生素治療，以及血清效價是否長期穩定。

「沒有症狀、只有血清陽性，不代表正在感染，更不一定具有傳染力。」他提醒，若缺乏正確鑑別，恐造成民眾不必要的焦慮，甚至反覆治療。

至於梅毒是否存在其他傳播途徑？

王任賢明確指出，「梅毒的傳播途徑只有性行為，但也要特別注意梅毒的潛伏期，潛伏性梅毒會無症狀，這時只有血清，因此梅毒血清的鑑別非常重要。」

王任賢強調，性傳染病防治除了篩檢，更仰賴正確的專業判讀與政策設計。他呼籲，主管機關在解讀監測數據時，應同步檢視檢驗工具與通報制度，避免因制度性因素誤判疫情趨勢，影響公共衛生決策。

(原始連結)





