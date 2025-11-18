台灣感性延燒！NewJeans MV台北取景掀熱潮 玉澤演台中趴趴走瘋打卡 台灣街景成亞洲新美學
韓國人氣女團NewJeans過去在單曲MV 「How sweet」中驚喜取景台北街頭——從富錦街的林蔭道路，到萬華柑仔店的復古懷舊，這些平凡卻極具氛圍的畫面意外掀起韓國年輕族群的討論。「這就是台灣感性！」成為韓國社群與Threads上的熱門關鍵字。這股風潮不僅讓「台灣感性」在亞洲社群爆紅，也重新定義了台灣街景的美學價值。
NewJeans在台北拍攝的片段，刻意保留了生活感的細節：被些許落葉覆蓋的斑馬線、琳瑯滿目的柑仔店、鐵路平交道與疾駛而過的台鐵火車——沒有華麗濾鏡，卻充滿了真實的景象。MV上線後，出現大量討論貼文，甚至出現「#대만감성（台灣感性）」的標籤，有網友留言：「台北街景像電影裡的夏天。」
這種「生活感中的浪漫」迅速成為亞洲創作者的新靈感來源。不只是韓國粉絲，連日本、香港的攝影師與服裝設計師都開始關注「台灣感性」的視覺特徵，將其視為一種能被國際理解的亞洲在地美學。
「台灣感性」是什麼意思？來自生活細節的觀察
「台灣感性」並不是刻意營造的風格，而是從生活日常自然顯現的模樣。它講的是一種介於現代與復古之間的美感—夕陽照耀下公寓的老舊磁磚牆、路邊有些掉漆的交通標示、傳統市場的喧囂、巷口那家麵店拉下的鐵捲門、復古窗花的獨特樣式。
這些畫面或許不像日本的街道那樣乾淨整潔，甚至略顯雜亂，卻因為真實而動人。許多創作者形容，「台灣感性」是一種能讓人產生共鳴的「溫柔感」，既平凡、又獨特，讓看似雜亂的街景也散發「美」的味道。
那些在社群上出現的 #台灣感性 照片中，大多呈現出飽和的色彩，像是底片相機拍出來一種復古的氛圍，就像走在台北某些巷弄之間，真實感受到的情緒。
從 Threads 到日韓社群：台灣感性成為共感語言
隨著台灣感性開始在日韓擴散開來之後，許多韓星、日本歌手來台灣開演唱會、旅遊、工作活動時都會特地在社群上發出自己的「台灣感性」照片，像是近日日本藝人佐藤健來台灣開演場會時，就一連發布了18張在台北街頭的照片！佐藤健的日系穿搭和台北街頭隨興街拍的鬆弛感，讓照片中台灣的街景增添了許多魅力，網友甚至留言「看了這組照片才發現原來台灣的街景一直都不醜」。
韓星玉澤演則是近期來台中long stay拍攝新片，認真拍片工作之餘，不僅在街頭趴趴走吃美食到處打卡，還會用悠遊卡搭公車，一系列融入台灣在地生活的生活照，宛如台中NPC，意外在threads上掀起「尋找玉澤演」、「玉澤演今日打卡」，也讓粉絲們驚嘆「到底誰教他這麼接地氣根本隱藏在台灣人海中」、「全台中是剩我沒遇到你了嗎😢😢😢」，甚至踩點效率之高，也讓不少台中人汗顏「玉澤演在臺中待一個月踩的點已經超越我住五年的量」、「他跑台中的範圍根本是觀光大使了」。在明星藝人的推波助瀾下，「台灣感性」被日韓年輕人視為「亞洲最有情緒的畫面語言」。
在社群時代的高飽和審美之下，「台灣感性」顯得格外獨特。它沒有過度修飾，也不追求精緻的統一色調，而是擁抱 「不完美」的真實，那正是「台灣感性」的靈魂。這股風潮或許反映了年輕世代對「真實生活」的渴望—在 AI 、濾鏡文化普及的時代，人們更希望看到能引起情感共鳴的畫面。
從影像潮流到文化自信
「台灣感性」的流行，不只是審美趨勢的改變，更是一種文化自我理解的展現。它提醒我們，所謂的「美」，並不一定來自完美構圖或大同小異的濾鏡，而是源於對日常的感受力。
當 NewJeans 的MV、日韓明星們的台灣街拍照，都讓更多人重新看見台灣的街景時，這座城市的光線、空氣與節奏，也被世界看見。或許「台灣感性」讓我們重新相信——平凡的生活，也能是最浪漫的風景。
