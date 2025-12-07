台灣慰安婦歷史竟遭中國央視政治操作 婦援會要求更正道歉

即時中心／梁博超報導

日前中國中央電視台以二戰結束 80 週年專題為名，到婦女救援基金會採訪台灣慰安婦歷史，當時央視記者承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，因此基於教育使命同意拍攝；然而報導竟以「反賴反戰，台灣各界批判民進黨『媚日謀獨』」播出，違反媒體倫理造成重大誤導。對此，婦援會今（7）日發出聲明要求央視更正道歉，也強調歷史傷痛不容被利用為政治鬥爭的工具。

婦援會今發出抗議聲明，表示「阿嬤家和平與女性人權館」由基金會於 2016 年成立，是台灣首座以慰安婦人權運動為基礎、並連結女性人權與和平安全議題的常設場館。日前中國中央電視台以二戰結束 80 週年專題為名前來採訪，並承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，本會因此基於教育使命同意拍攝。

然而中國央視在2025年12月5日播出的新聞報導中，竟刻意剪接、扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具，嚴重誤導視聽，與損害婦援會與阿嬤的聲譽。

婦援會指控中國央視在播出的新聞報導中，刻意剪接、扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具。（圖／翻攝央視）

對此，婦援會抗議央視透過刻意剪接、扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具，嚴重誤導視聽與損害婦援會與阿嬤的聲譽；更批評央視以不當手段取得並挪用採訪內容，違反媒體倫理，造成重大誤導，要求立即更正與道歉，否則未來將全面拒絕接受中國央視採訪。

同時聲明也強調，婦援會主張和平及反對侵略，反對任何國家發動戰爭，包括中國以文攻武嚇對台灣進行的侵略行為，更支持為保衛台灣安全的國防與民防準備。

聲明最後表示，婦援會將持續秉持慰安婦阿嬤「追求真相、不陷仇恨」的遺志，深化性別與人權教育，不容歷史傷痛被利用為政治鬥爭的工具。

