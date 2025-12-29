台灣應如何利用中國的軍演來建立台灣防禦對抗的演練



利用中國的軍演來建立台灣防禦對抗的演練,化危機為訓練的能力.



針對中國解放軍於 2025 年 12 月 29 日啟動的「正義使命-2025」圍台軍演

，台灣政府已成立緊急應變中心並執行「立即備戰操演」。站在軍事指揮與國防強化角度，台灣正透過以下方式將此次危機轉化為實戰化的防禦訓練：



1. 驗證「即時備戰」與「去中心化」指揮

縮短反應時間： 利用共軍「無預警、突發性」的演習模式，測試國軍從接收預警到各作戰區進入戰位（如海、空軍及岸置飛彈部隊）的動員速度。

授權第一線反制： 國防部已律定「交戰規則（ROE）」，授權艦隊指揮部、空軍作戰指揮部及各作戰區依現況執行反制，這是在實戰壓力下訓練指揮鏈韌性的絕佳機會。

2. 海巡與海軍的協同攔截演練

平戰轉換驗證： 面對中共海警船侵入領海或鄰接區，海巡署派出艦艇（如宜蘭艦）執行監控與驅離，並與海軍（如班超軍艦）進行區域封鎖的對抗演練，強化「海巡在前、海軍在後」的協同作業。

應對「聯合封控」： 針對共軍模擬的「要港要域封控」，國軍藉此實測突破封鎖、維持海上交通線（SLOCs）的安全防禦部署。

3. 全面偵蒐與電子戰情報蒐集

情資參數獲取： 利用共軍大批軍機、軍艦及無人機趨近領海的機會，國軍能實時蒐集共軍新型裝備（如直升機、無人機）的雷達訊號、電戰參數及戰術部署方式，作為未來戰略規劃的數據基礎。

監控共軍戰術： 觀察共軍如何進行「多向抵近」與實彈射擊，驗證我方預警雷達與防空導彈系統的追蹤能力。

4. 強化「全社會防衛韌性」

戰災搶救與民防演練： 國防部與地方政府藉此機會推動「城鎮韌性演習」，將 70% 的重點放在「戰災搶救」上，進行無劇本、小規模的實測，提升關鍵基礎設施的防護能力。

心理戰與資訊反制： 透過國防部即時發布備戰影片及相關數據，反制中共的「認知作戰」與心理威懾，並訓練國人與軍隊在壓力下保持「淡定」與正常生活的能力。

5. 總結：化危機為實戰數據

台灣應對「正義使命-2025」不只是單純防禦，而是透過「立即備戰操演」與「無劇本驗證」，將原本昂貴的實戰模擬演練由敵方「代為發起」，從而完善台灣的「聯合封鎖」應變計畫與「立即反制」標準流程。

































































