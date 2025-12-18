台灣應宣揚和平 而非大購武器

（圖／本報系資料照）

日本首相高市早苗於上月的「台灣有事」說一出，由於大和民族是以尚武著稱，許多人意識到日本又蠢蠢欲動了。中國更立即警惕質疑，台灣事務干卿何事？

客觀而言，高市首相說出的應是心中真言，並非只是駟馬難追的「失言」。更確要的是，其言代表著日本新一代從政者，在日本國力恢復後，展露企圖要再以武欺鄰了。俄國的立即反應，自也是基於往史的警惕。

回憶我剛入小學時，日本人仍統治著台灣。當時連我們台灣小學生，都被教育而深信日本皇軍占領中國滿洲，是「奉天承運」。日本尚武傳統，至今仍持續繼承。仍有許多日人咸認日本戰敗，只是敗在美國的二顆原子彈。有機會當再奮起，實現前人歷史的揚武美夢。

賴總統對高市首相所言的反應，是在臉書展出他「笑嘻嘻吃壽司」。總統要傳布的主要信息，應是他很親日。稍後，賴清德又公布總額1.25兆元軍事採購特別預算，以此完成打造「台灣之盾」。雖有報導指執行中的18項公開預算採購，絕大多數進度正常。但國防部証實台灣向美國採購的F－16V戰機AGM-154飛彈等多項關鍵軍備，出現交貨延後狀況。部分延遲甚至長達數年。武器由製造到運抵戰地的長時間，其間戰爭早就輸定了。

賴總統發布新聞外，另又投書美國《華盛頓郵報》：「我將提升國防預以捍衛我們的民主。」投書已於11月25日登出。外國總統投書美國媒体表述自己國家確有軍購，恐未有先例。孫子兵法「謀成於密而敗於洩」。統帥先洩軍機，敵方知情，我方將士還能背水苦戰嗎？捍衛民主，應向和平邁進，而不是耀武揚威，點燃戰火。

有美國智庫朋友專研虛構戰事，他常提隔著大洋買武器打什麼戰？敵軍只要封鎖港口，戰就沒得打了？明知是旁觀者清，但總覺得這些話都是風涼中有刺。然而，現實上除了以巨資買一些零零落落的過期武器，騙騙自己人，唬唬「境外敵對勢力」，恐也沒有什麼招數？

兩岸人們應多研究史實，多做和平思考。兩岸最需是和平交流的橋。在1.25兆中抽出比諾貝爾和平獎略多的金額，設一「台灣海峽兩岸和平獎」，委由聯合國或諾貝爾和平獎評審會評審出，個人或組織對兩岸和平最有貢獻者。此獎當能引世人注目台灣海峽的和平，不只關乎兩岸，實際關乎全世界的未來。（作者為前立法委員）