台灣應援力超強！WBC中華隊名單按讚破萬成第一 留言狂刷「Team Taiwan」

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至17日登場，WBC官方於6日同步公布各國30人最終名單。其中中華隊陣容一曝光，台灣球迷立刻湧入熱情應援，不僅官方貼文按讚數迅速突破1萬次，互動表現更明顯領先其他參賽國家，留言區幾乎被「Team Taiwan！」洗版。

WBC官方於6日同步公布各國30人最終名單（圖／WBC官方臉書）

WBC官方臉書粉專日前釋出各國選手名單，其中中華隊貼文封面特別選用曾征戰上屆經典賽、具旅美資歷的張育成、林子偉與鄭宗哲。此次30人名單中共納入16名投手、3名捕手、7名內野手、4名外野手，除了在「2024年世界棒球12強賽」有亮眼表現的球員們，像是吉力吉撈．鞏冠、陳晨威、徐若熙、林家正、林昱珉、林安可、陳晨威等人再次入選，同時也包含台裔美籍的費柴德（Stuart Fairchild）與芝加哥小熊隊3A的龍（Jonathon Long），統計為本屆平均年齡最年輕的隊伍。

貼文上傳至今，中華隊名單按讚數已衝破萬人，遠遠甩開其他國家。除了按讚數奪冠，中華隊在留言互動同樣稱霸，目前累積超過800則回應，成為所有參賽國家中最熱鬧的一篇貼文。大量球迷湧入留言區狂刷「Team Taiwan！」簡單卻充滿力量的應援口號，搭配各式加油表情符號，展現台灣球迷滿滿的團結與熱情，也替即將開打的經典賽提前炒熱氣氛。

