台灣應效法新加坡引入「鞭刑」打詐？法務部表態了

針對輿論認為台灣應效法新加坡引入鞭刑，法務部表示可能牴觸人權公約，甚至違反憲法保障。示意圖，翻攝自X



立法院司法法制委員會今（11/19）日邀請法務部、數發部、司法院、警政署等單位就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告，針對鞭刑入刑法，法務部在報告中指出，台灣於日治時期曾有鞭刑制度，不過於1921年廢止，並指出鞭刑在台灣社會意見高度分歧、可能牴觸人權公約，甚至恐違反憲法保障。

法務部報告指出，鞭刑制度宜否納入我國刑罰種類及適用罪名，長期受到民眾關注及討論，部分意見期待藉由鞭刑高痛苦、高威嚇性之本質，迅速達到犯罪防制效果，不過採用鞭刑制度涉及憲法第8條人身自由權保障之議題，且以矯正刑取代應報刑，已是現代刑罰趨勢，若引進鞭刑，是否符合《公民與政治權利國際公約》、《禁止酷刑和其他殘忍不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》倡議保障人權之精神，仍需妥為研議評估。

廣告 廣告

法務部也於報告中回顧新加坡2025年提出的《Criminal Law (Miscellaneous Amendments) Bill》修法內容，指出此次修法同時修正多達18部法律，除了針對剝削與假訊息規範進行強化，還全面重新界定詐欺犯罪結構，將「遠端通訊詐術」等新型態詐騙手法納入，背後脈絡是提供SIM卡、銀行帳戶、電子支付帳號、Sinpass（新加坡數位身分系統）等資訊的「協力者」，雖非直接實施詐騙，卻成為詐團運作關鍵節點，因此選擇以高度痛苦性的體罰進行威嚇。

不過法務部也強調，新加坡之所以保留鞭刑，是其殖民歷史與法律文化的延續，即使在當地國會，也有部分議員對於鞭刑是否真能有效因應詐騙，採取保留意見。若台灣真的引入鞭刑，恐將面臨憲政、人權與國際公約的重大爭議，包括可能違反憲法第8條對人身自由的保障，也可能違反《公民與政治權利國際公約》及《禁止酷刑公約》，且社會各界至今仍對鞭刑是否適合引入台灣存在激烈分歧，尚未形成社會共識。

法務部表示，對於各界意見均極為重視，目前已納入114年11月18日刑法研究修正小組會議討論議案，聽取審檢辯學及機關代表之專業意見，持續蒐集相關外國立法例及彙整各界看法，納入後續評估可行性之重要參考，同時也擬具詐防條例修正草案，以提高詐騙刑責、強化查扣與提升返還比例為核心，而非回頭採用鞭刑。

法務部補充，行政院也已於11月13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修法，內容包含將重大詐欺案刑責大幅提高、以金額階梯化強化處罰、要求自首或自白者須在6個月內全額賠償方可獲得減刑、增訂「禁奢條款」避免犯罪者未賠償前依然享受奢靡生活等。

司法院也於報告中指出，鞭刑自古以來即存在於世界各地，然而近代逐漸被視為不文明且具酷刑性質，在《世界人權宣言》與《公民與政治權利國際公約》中更明確禁止酷刑與侮辱性待遇，因而被多數國家廢止，法律專家學者多數見解也認為鞭刑屬酷刑，且直接對身體造成傷害，具有以暴制暴的復仇性質，恐與現代刑罰強調教育與矯正的理念相違。

司法院表示，儘管有輿論認為我國在面對酒駕、性侵、詐欺等犯罪時，可借鏡新加坡鞭刑制度，以達犯罪威嚇目的，不過整體而言鞭刑在法治、人權與治安維護間仍存在高度爭議，且涉及我國刑罰體系、人權保障及國際規範遵循等，宜謹慎審酌。

更多太報報導

靜待輝達財報 美股連4挫！台股盤中翻黑收跌176點 台積電失守1400元

太扯！女嘲諷高市早苗「車力巨人」 被起底是洪秀柱乾女兒與藍黨代表