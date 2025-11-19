台灣應材新吉國際物流中心啟用 樹立外商租用在地開發廠房成功典範

南市副市長趙卿惠出席台灣應用材料新吉國際物流中心開幕典禮，與企業高層及產業代表共同見證此一重大投資成果。（記者李嘉祥攝）

台灣應用材料公司舉行「新吉國際物流中心開幕典禮」，該中心由慶洲公司投資20億元於臺南市安定區新吉工業區興建完成，基地面積1.66公頃、內部倉儲面積達7700坪、樓高五層，並取得海關認證，為應用材料未來十年發展計畫的關鍵物流據點；臺南市副市長趙卿惠代表出席，與企業高層及產業代表共同見證此一重大投資成果。

市長黃偉哲表示，台灣應用材料是全球半導體設備領導廠商，長年深耕臺南，對南科供應鏈發展貢獻卓著，新啟用的新吉國際物流中心是應材在台最重要的物流樞紐，不僅每日支援南科工廠的發料與成品儲運，也負責出貨顯示器機台給國內外客戶，是連結製造、研發與市場的關鍵節點；市府長期推動「南科、沙崙、柳營」S型科技廊帶建設，串聯半導體、AI、智慧製造與綠能產業，並推動智慧倉儲管理與低碳運輸政策，打造智慧製造與綠色物流並進產業環境。

南市經濟發展局長張婷媛說，此次慶洲與應用材料合作的投資案，是外商租用在地開發廠房成功典範，也展現臺南於外商投資服務、行政效率與產業升級的實力；市府會持續提供投資單一窗口服務，從用地協調、建照申請、環評輔導到人才媒合，全程陪伴企業落地營運，展現「企業在哪裡，政府服務就到哪裡」的精神。

張婷媛局長指出，臺南聚集台積電、美光、AMD、艾司摩爾、應用材料等國際級企業，是南部高科技產業的核心聚落，形成全台最具競爭力的科技生態系；隨著新吉國際物流中心啟用，除強化南科供應鏈的穩定度，更在智慧物流、低碳運輸及永續製造方面向國際邁進，市府會持續推動投資環境升級、再生能源導入及綠色基礎建設，建立「企業成功、城市共榮、環境永續」三贏模式。