台灣應材新吉物流中心開幕 串起製造、研發與市場

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台灣應用材料公司今天在台南市新吉工業區舉辦「新吉國際物流中心」開幕典禮，基地面積1.66公頃、內部倉儲面積7700坪、樓高5層，並取得海關認證，將成關鍵物流樞紐。

台南市副市長趙卿惠致詞表示，台灣應用材料是全球半導體設備領導廠商，長年深耕台南，對南科供應鏈發展貢獻卓著，新吉國際物流中心是台灣應用材料重要物流樞紐，不僅支援南科園區工廠的發料與成品儲運，也負責出貨給國內外客戶，成為連結製造、研發與市場關鍵節點。

廣告 廣告

趙卿惠表示，台南市政府長期以來積極推動「南科、沙崙、柳營」S型科技廊帶建設，串聯半導體、AI、智慧製造與綠能產業，並推動智慧倉儲管理與低碳運輸政策，打造智慧製造與綠色物流並進產業環境。

台南市政府經濟發展局長張婷媛表示，此次慶洲公司與應用材料合作投資案，是外商租用在地開發廠房成功典範，也展現台南在外商投資服務、行政效率與產業升級實力，市府將持續提供投資單一窗口服務，從用地協調、建照申請、環評輔導到人才媒合，全程陪伴企業落地營運。

台南市經發局提供資料指出，新吉國際物流中心由慶洲公司投資新台幣20億元，在台南市安定區新吉工業區興建完成，基地面積1.66公頃、內部倉儲面積達7700坪、樓高5層，並取得海關認證，為應用材料未來10年發展計畫關鍵物流據點。（編輯：陳仁華）1141118