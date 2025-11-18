台灣應材旗下新吉國際物流中心開幕
記者陳治交／台南報導
台灣應用材料股份有限公司十八日舉行「新吉國際物流中心開幕典禮」，該中心由慶洲股份有限公司投資二十億元，基地面積一點六六公頃、內部倉儲面積達七千七百、樓高五層，並取得海關認證，為應用材料未來十年發展計畫的關鍵物流據點。
市長黃偉哲表示，台灣應材是全球半導體設備的領導廠商，長年深耕台南，對南科供應鏈發展貢獻卓著，此次啟用的新吉國際物流中心，是台灣應材在台最重要的物流樞紐，不僅每日支援南科工廠的發料與成品儲運，也負責出貨顯示器機台給國內外客戶，成為連結製造、研發與市場的關鍵節點。
美商應材集團副總裁余定陸稱呼這座國際物流中心，是「偉大拼圖的重要一塊」！台南有完整的顯示器生態系，不只是技術含金量最高的地方，也是承擔國際物流的重要樞紐，讓台灣價值傳到全球各地。應材也為業界創造一個典範，在政府跨部門協助下，成為第一家建立物流基地的非物流公司。
經發局長張婷媛指出，此次慶洲公司與台灣應材合作的投資案，是外商租用在地開發廠房的成功典範，市府將持續提供投資單一窗口服務，從用地協調、建照申請、環評輔導到人才媒合，全程陪伴企業落地營運，展現「企業在哪裡，政府服務就到哪裡」的精神。
