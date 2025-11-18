台灣應材旗下新吉國際物流中心開幕

副市長趙卿惠出席台灣應用材料股份有限公司新吉國際物流中心開幕典禮。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

台灣應用材料股份有限公司十八日舉行「新吉國際物流中心開幕典禮」，該中心由慶洲股份有限公司投資二十億元，基地面積一點六六公頃、內部倉儲面積達七千七百、樓高五層，並取得海關認證，為應用材料未來十年發展計畫的關鍵物流據點。

市長黃偉哲表示，台灣應材是全球半導體設備的領導廠商，長年深耕台南，對南科供應鏈發展貢獻卓著，此次啟用的新吉國際物流中心，是台灣應材在台最重要的物流樞紐，不僅每日支援南科工廠的發料與成品儲運，也負責出貨顯示器機台給國內外客戶，成為連結製造、研發與市場的關鍵節點。

美商應材集團副總裁余定陸稱呼這座國際物流中心，是「偉大拼圖的重要一塊」！台南有完整的顯示器生態系，不只是技術含金量最高的地方，也是承擔國際物流的重要樞紐，讓台灣價值傳到全球各地。應材也為業界創造一個典範，在政府跨部門協助下，成為第一家建立物流基地的非物流公司。

經發局長張婷媛指出，此次慶洲公司與台灣應材合作的投資案，是外商租用在地開發廠房的成功典範，市府將持續提供投資單一窗口服務，從用地協調、建照申請、環評輔導到人才媒合，全程陪伴企業落地營運，展現「企業在哪裡，政府服務就到哪裡」的精神。