台灣應虛心聆聽國際批評

賴總統接受《紐約時報》專訪，表示戰爭沒有贏家，對和平有理想，但和平必須靠實力才可以獲得，所以必須提高國防預算。這是他繼投書《華盛頓郵報》後，第2次在國際媒體強調台灣國防的重要性。

被問到川普總統曾表示，希望未來幾年美國能在台灣協助下，製造全球40％到50％的半導體晶片，「這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？」賴總統表示，台灣很樂意協助美國再工業化。

賴總統強調，中國目前經濟非常不好，而台灣今年經濟成長率會高達7.37％。他認為習近平應該考慮的不是如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟問題。

台灣創下一個紀錄，全世界大概沒有一個國家可以自信地宣稱，既能協助美國經濟變好、又能協助中國解決經濟問題。但希望這種自信不要被別人誤會為自大才好，否則會成為笑話。

政府希望對全世界傳達的信息是，台灣經濟很好，又願意增加國防預算捍衛民主。但問題是，越來越多外媒開始改變他們對台的看法。最近《經濟學人》以專題報導「台灣病」，接著馬上又出一個專題，強調中國在新科技產業的「下一波主導權」。換言之，全世界不再一味抗中挺台。

對台灣一向友善的《金融時報》近期刊出專文，強調台灣在半導體與先進科技產業蓬勃發展的背後，傳統製造業反而面臨更艱困的處境；產業分化加速，並使台灣面臨單一產業依賴與外部風險升高的結構性挑戰。

台灣認為增加軍購可以嚇阻大陸威脅，但有用嗎？同理，大陸軍機不斷越過中線包圍台灣，台灣也不當一回事。但這些都是表面文章，一旦真正的要付諸行動，那就不是說說而已。我們可以在國際媒體上宣傳，不過我們真的願意看下一代上戰場嗎？結局會如何，大家心裡都很清楚。

外媒其實已點出台灣的兩難，在政府全力促進半導體和AI生態系外移的同時，台灣的「矽盾」價值也不斷弱化。政府非但不自我警惕，反而以協助「讓美國再次偉大」而沾沾自喜，並一再刺激及羞辱大陸，這只會讓台灣地緣政治風險進一步升高。

事實是，政府並不願意兩岸走上和談的道路，只想和大陸畫清界線。日相高市早苗「台灣有事論」的事件證明，大陸絕對不容許外界觸犯底線，即使其行動會招致負面評價，習近平也不在乎。真正會在乎的是川普，他不會讓任何人破壞美中未來的交易。

過去外媒對台灣一片讚美，現在開始有批評的聲浪，我們更應深刻檢討，而不是利令智昏。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）