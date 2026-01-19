台灣成全球首獲美方晶片最惠國待遇！韓國已看不到我們車尾燈？

記者李鴻典／台北報導

美台關稅談判近日拍板，台灣對等關稅調降為15％且不疊加，在232條款關稅中，還成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇。這讓南韓相當緊張，傳出該國政府準備召開內部會議，南韓青瓦臺也在18日發出聲明，表示已啟動緊急協商機制，強調晶片關稅不會低於他國待遇，試圖穩定國內不安情緒。對此，資深媒體人詹凌瑀說，實力就是最好的外交語言，韓國現在才發現已經看不到台灣的車尾燈。

廣告 廣告

此次臺美雙方透過協商，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得 最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項目標。（圖／經濟部提供）

詹凌瑀撰文指出，台美貿易協議最新結果出爐，台灣拿下全球唯一的半導體最惠國待遇。這不只是外交辭令，而是真金白銀的戰略優勢，新建產能2.5倍、現有產能1.5倍的輸美免稅額度。這張王牌一打出來，直接讓競爭對手韓國陷入集體焦慮。

詹凌瑀說，這一兩天韓國青瓦台的反應只能用驚慌失措來形容。週日緊急發布聲明、啟動協商機制，說穿了就是發現去年美國給的那句「不會給予比台灣更不利待遇」的承諾，在台灣真正強大的談判籌碼面前，根本不堪一擊。

這就是現實。詹凌瑀提到，當台灣已經談定具體的免稅倍數時，韓國還在拿著去年的口頭聲明自我安慰。現在才發現三星和SK海力士在成本競爭上可能將被徹底拉開差距，甚至面臨產業空洞化的生存危機，這才急忙要找美國重啟談判，未免也太後知後覺。

商場如戰場，沒有所謂的公平，只有實力對等才能坐上談判桌。詹凌瑀認為，這次台灣不只贏了面子，更贏了裡子。至於韓國能不能要到糖吃？那就看他們還剩多少籌碼能跟美國討價還價了。

韓青瓦臺：確保韓企在美半導體關稅下不受不利待遇，圖為南韓總統李在明。（圖／翻攝自青瓦臺）

根據《韓聯社》報導，南韓總統府青瓦臺18日就美國可能擴大半導體產品關稅範圍的跡象表示，將按照韓美協議中規定的不會比其他生產地受到更不利的待遇原則進行協商，最大限度減少對南韓企業的影響。

報導提到，青瓦臺相關人士表示，去年韓美兩國發佈的關稅談判聯合情況說明中明確指出，半導體領域將對南韓企業適用這一原則。針對近期美台達成的半導體協議，韓方將進行仔細分析，確保南韓企業在競爭中不處於不利地位。該人士還補充稱，在與美方的協商過程中，將持續確認具體事項，並與產業界保持溝通。

更多三立新聞網報導

台灣獲232條款豁免！韓網轟「美國太不公平」：最重要盟友不是韓國嗎？

鄭麗君回台灣「一入境機場響掌聲」！曝飛機上收驚喜：緊張到睡不著

文化官僚腦變國際談判桌 鄭麗君重塑台美談判關鍵

黃帝穎律師點名鄭麗文、王鴻薇：美台關稅引爆舔中政客崩潰雙標

