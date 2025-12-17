台灣成功防治C肝 歸功精準核心策略

我國C肝防治成功，來自一系列關鍵的政策與計畫，才能提前於二○二五年達成世界衛生組織(WHO)消除C肝目標。自二○一七年開始，健保開始給付口服抗病毒藥物(DAA)，並逐步擴大給付範圍；經過十年努力，消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑(PTE)金級標準：診斷率、治療率均達九成以上。預計年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，並與世界分享對策與經驗。

賴清德總統表示，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提二○三○年目標提早五年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

衛生福利部石崇良部長表示，慢性B、C型肝炎為臺灣重要疾病負擔之一，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。

從二○○三年起提供C型肝炎之干擾素治療到二○一七年全口服新藥(DAA)治療納入健保給付，並逐步擴大給付範圍，從最初限定肝纖維化程度，到一○八年全面放寬，讓所有慢性C肝病人都能接受治療；截至二○二五年十月，已有超過十八‧二萬人接受DAA治療、使用經費約二八七億元。

二○二○年擴大C肝篩檢年齡至四十五至七十九歲(原住民為四十至七十九歲)，並於今年八月起更放寬為三十九至七十九歲，以找出更多潛在的感染者，至今逾七五五萬人接受過篩檢。

國民健康署沈靜芬署長表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑(PTE)金級標準：診斷率、治療率均達九成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過一百五十支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持一○○%。達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，國民健康署未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。

透過衛福部國健署、醫事司、心健司、健保署、疾管署、食藥署及法務部矯正署等跨部會、司署合作，與地方衛生局所、醫療體系及民間組織共同投入C肝防治工作，我國已具備提前於二○二五年達成消除C肝計畫性目標之條件，並規劃於本年底向WHO西太平洋區署遞交「臺灣消除C型肝炎報告」，後續將持續落實相關防治工作，並與國際社會分享防治經驗。