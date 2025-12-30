台灣成日客冬季首選！日媒指出「2關鍵原因」

生活中心／李筱舲報導



許多國人喜歡在冬季時到日本及南韓滑雪，享受雪國樂趣。不過，對於冬季氣候較為寒冷的國家而言則會優先選擇溫暖的國家旅遊來躲避寒冬。根據日本富士新聞網（FNN）最新調查顯示，台灣在12月成為不少日本人的海外旅遊首選，而報導也指出台灣為何受日人喜愛的「2大原因」。









台灣成日本人「冬季旅遊首選」！日媒揭「2關鍵」：45元就能吃到米其林

日本遊客指出台灣的「高CP值物價」與「舒適宜人氣候」是吸引日人來台旅遊的主因。（圖／翻攝Youtube頻道《 フジテレビ 報道【公式】》）

據日本富士新聞網（FNN）報導，台灣的「高CP值物價」與「舒適宜人氣候」是吸引日人在冬季遊台的主要原因。由於日本冬季寒冷，台灣冬季的氣候相對溫暖，對日人而言非常舒適。另外，交通方便、容易到達也是其中的主因。而台灣的消費水平對日人來說相當親民，僅需200多日圓（約新台幣45元）就能品嚐排隊名店美食，日本遊客更驚嘆：「就算預算有限，也能玩得極其精緻！」。

台灣成日本人「冬季旅遊首選」！日媒揭「2關鍵」：45元就能吃到米其林

「阜杭豆漿」美味又平價，成為日人來台必吃名單之一。（圖／翻攝Youtube頻道《 フジテレビ 報道【公式】》）

報導特別點名「阜杭豆漿」是日本人的必吃名單，豆漿配油條僅需230日圓，美味與平價兼具，即便九點後大排長龍也甘願。在景點方面，充滿《神隱少女》懷舊感的九份，一直深受外國觀光客的喜愛，能預約旗袍體驗的大稻埕也大受日人歡迎。其中一位受訪的日本旅客表示，台灣住宿乾淨、治安良好且當地人熱情友善，物價便宜更是一大誘因。台灣憑藉獨特的冬季魅力，成功在日本人心中建立起「近、便宜、且高品質」的旅遊形象。

台灣成日本人「冬季旅遊首選」！日媒揭「2關鍵」：45元就能吃到米其林

充滿《神隱少女》懷舊感的九份，是日本遊客來台必須造訪的景點。（圖／翻攝Youtube頻道《 フジテレビ 報道【公式】》）

