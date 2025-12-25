台灣成日本「觀光振興大動脈」 回頭客多、旅行社爭取每月開團

今年12月北海道小樽音樂盒堂，此處常常擠滿台灣遊客。讀者提供



北京報復日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，限縮赴日航班，共同社報導，日本部分地方政府「將熱切的目光投向了來自台灣的遊客」，數據顯示台灣訪日回頭客數較多，高知縣政府職員直指台灣遊客是「觀光振興大動脈」，日本地方政府正努力留住台客。

共同社報導，日本國家旅遊局數據顯示，1至11月訪日外國人突破3906萬人次，全年突破4000萬人次已成定局，其中陸客約為876萬人最多，台灣約617萬人次居第三。

一名台灣遊客今天（12/25）在日本北海道小樽滑雪。讀者提供

中國為抗議高市「台灣有事」發言，提醒公民避免赴日，各地航班和住宿紛紛取消。中國媒體本月統計，明年1月中國往返日本航班已經取消逾40%，其中46條航線在接下來2週內更是「零航班」。

在此同時，台灣遊客持續「輸出」日本，以高知縣為例，2023年5月至2025年11月共2年半期間，台灣飛高知的國際航班平均上座率超過9成，高知縣政府職員直指台灣遊客是「觀光振興大動脈」。

今年12月，包括台灣遊客在內的眾多旅客，在北海道新千歲機場排隊吃拉麵。讀者提供

共同社指出，台灣赴香川、高知、愛媛的7天6夜團要價約30萬日元（約6萬元台幣），並不便宜，但廣受遊客好評，旅行社力爭每月開團。 台灣團隊遊的相關人士接受共同社訪問時表示台灣「親日的人很多、地理上也較近」。

高知縣去年12月至今年3月，對台灣遊客進行問卷調查，作答的103人平均訪日次數為9次，據分析，很多台灣人訪日多次，該縣正致力於通過文化和體育推動交流，希望留住台灣遊客。

今年12月，台灣遊客在北海道美瑛玩雪。讀者提供

